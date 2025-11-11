Universitario sigue saboreando el tricampeonato de la Liga 1, tras empatar 0-0 con Deportivo Garcilaso. Una de las piezas claves para la consagración de la 'U' fue el volante Rodrigo Ureña, ya que fue la columna del equipo. El '5' se ganó el cariño de los hinchas 'cremas' por sus grandes actuaciones en el fútbol peruano. Sin embargo, el centrocampista confesó que tiene una espina por la Copa Libertadores.

El tricampeón nacional demostró su jerarquía en el Torneo Clausura, pero fue duramente golpeado en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. Palmeiras desnudó, como pocos, al campeón de la Liga 1 y lo terminó noqueando en el Monumental con un contundente 4-0.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre la goleada de Palmeiras ante Universitario por Copa Libertadores?

El mediocampista reconoció la pesadilla que vivió en el Estadio Monumental por los octavos de final de la Copa Libertadores. "He repasado el partido contra Palmeiras diez mil veces en mi cabeza. Lamentablemente, entré desgarrado a jugar, pero no es una excusa para nada, fue responsabilidad mía. El profe confía mucho en mi juego y fallé yo. Debí haber avisado, pero ya estábamos ahí, tenía que bancármela. Lo tomo como un aprendizaje. Fue un partido desastroso; ese día no nos salió nada", reveló Rodrigo Ureña en el programa 'Juego Cruzado'

¿Cómo le fue a Rodrigo Ureña en el tricampeonato de Universitario?

En la presente temporada, el volante ha participado en 29 encuentros, acumulando 2.179 minutos en el campo, durante los cuales logró realizar 3 asistencias. De acuerdo con la información proporcionada por Transfermarkt, el jugador ha disputado un total de 98 partidos con la camiseta 'crema', donde ha anotado 2 goles y ha contribuido con 6 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el esquema del 'Tri'.

Álvaro Barco sobre futuro de Rodrigo Ureña: "Queremos que se quede"

"Queremos que se quede Rodrigo, que es un jugador sumamente importante en el equipo. Él tiene cláusula de salida y si algún club aplica esa cláusula, y el jugador quiere irse, no estamos en capacidad de negociación. Quisiéramos que Rodrigo se quede una temporada más, ya veremos a fin de año"

