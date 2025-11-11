HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro
Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     
Deportes

Rodrigo Ureña y su fuerte confesión al recordar la goleada de Palmeiras a Universitario por Copa Libertadores: "Entré desgarrado a jugar"

El volante chileno, pese a su brillante actuación en el torneo nacional, no olvida la dura eliminación ante Palmeiras por los octavos de final de Copa Libertadores

Rodrigo Ureña reveló la pesadilla que vivió ante Palmeiras. Foto: Lr/Denganche
Rodrigo Ureña reveló la pesadilla que vivió ante Palmeiras. Foto: Lr/Denganche

Universitario sigue saboreando el tricampeonato de la Liga 1, tras empatar 0-0 con Deportivo Garcilaso. Una de las piezas claves para la consagración de la 'U' fue el volante Rodrigo Ureña, ya que fue la columna del equipo. El '5' se ganó el cariño de los hinchas 'cremas' por sus grandes actuaciones en el fútbol peruano. Sin embargo, el centrocampista confesó que tiene una espina por la Copa Libertadores.

El tricampeón nacional demostró su jerarquía en el Torneo Clausura, pero fue duramente golpeado en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. Palmeiras desnudó, como pocos, al campeón de la Liga 1 y lo terminó noqueando en el Monumental con un contundente 4-0.

PUEDES VER: Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

lr.pe

¿Qué dijo Rodrigo Ureña sobre la goleada de Palmeiras ante Universitario por Copa Libertadores?

El mediocampista reconoció la pesadilla que vivió en el Estadio Monumental por los octavos de final de la Copa Libertadores. "He repasado el partido contra Palmeiras diez mil veces en mi cabeza. Lamentablemente, entré desgarrado a jugar, pero no es una excusa para nada, fue responsabilidad mía. El profe confía mucho en mi juego y fallé yo. Debí haber avisado, pero ya estábamos ahí, tenía que bancármela. Lo tomo como un aprendizaje. Fue un partido desastroso; ese día no nos salió nada", reveló Rodrigo Ureña en el programa 'Juego Cruzado'

PUEDES VER: Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

lr.pe

¿Cómo le fue a Rodrigo Ureña en el tricampeonato de Universitario?

En la presente temporada, el volante ha participado en 29 encuentros, acumulando 2.179 minutos en el campo, durante los cuales logró realizar 3 asistencias. De acuerdo con la información proporcionada por Transfermarkt, el jugador ha disputado un total de 98 partidos con la camiseta 'crema', donde ha anotado 2 goles y ha contribuido con 6 asistencias, consolidándose como una pieza clave en el esquema del 'Tri'.

PUEDES VER: Aldo Corzo revela que casi se mete a defender a Álex Valera tras polémicas declaraciones de Hernán Barcos: "¿Por qué te metes con él?"

lr.pe

Álvaro Barco sobre futuro de Rodrigo Ureña: "Queremos que se quede"

"Queremos que se quede Rodrigo, que es un jugador sumamente importante en el equipo. Él tiene cláusula de salida y si algún club aplica esa cláusula, y el jugador quiere irse, no estamos en capacidad de negociación. Quisiéramos que Rodrigo se quede una temporada más, ya veremos a fin de año"

Notas relacionadas
Aldo Corzo revela que casi se mete a defender a Álex Valera tras polémicas declaraciones de Hernán Barcos: "¿Por qué te metes con él?"

Aldo Corzo revela que casi se mete a defender a Álex Valera tras polémicas declaraciones de Hernán Barcos: "¿Por qué te metes con él?"

LEER MÁS
Alianza Lima denuncia ante la FPF y Liga presencia irregular de hinchas de Universitario en final femenina: "Hemos tomado acciones legales"

Alianza Lima denuncia ante la FPF y Liga presencia irregular de hinchas de Universitario en final femenina: "Hemos tomado acciones legales"

LEER MÁS
Miguel Trauco sorprende al revelar que reza para que Universitario pierda sus partidos: “Ahora voy por lo mío”

Miguel Trauco sorprende al revelar que reza para que Universitario pierda sus partidos: “Ahora voy por lo mío”

LEER MÁS
Empresa de Andrés Iniesta desmiente estar vinculada a estafa en Perú: "Confiamos que la justicia aclare esta situación"

Empresa de Andrés Iniesta desmiente estar vinculada a estafa en Perú: "Confiamos que la justicia aclare esta situación"

LEER MÁS
Diego Rebagliati plantea a Sporting Cristal fichar al hijo del presidente de la Federación Argentina: “Te da un peso en Conmebol”

Diego Rebagliati plantea a Sporting Cristal fichar al hijo del presidente de la Federación Argentina: “Te da un peso en Conmebol”

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

LEER MÁS
‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

‘Flaco’ Granda señala las posibles salidas de Alianza Lima si no consigue el cupo para Perú 2: “Se va el técnico y se apuntarán a los referentes"

LEER MÁS
Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

LEER MÁS
Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

LEER MÁS
Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Deportes

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Canal de TV para ver partido Perú - Rusia por el amistoso internacional de fecha FIFA 2025

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025