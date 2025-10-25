Julio César Antón, exjugador de Sporting Cristal, expresó una contundente opinión sobre el capitán del cuadro celeste, Yoshimar Yotún. En una reciente entrevista con TV Perú, abordó distintos temas relacionados al equipo rimense y llamó la atención al referirse a Yotún, indicando que, tras su regreso de la lesión, ya no ha mostrado el mismo nivel. Además, sostuvo que es mejor que el fútbol se encargue de retirar al jugador y no al revés.

Por otro lado, no fue lo único que sorprendió en sus declaraciones, ya que también criticó a la administración del club. Antón comentó que ha acudido recientemente a solicitar documentación necesaria para su jubilación y afirmó que la institución no le ha entregado los papeles que tanto requiere.

¿Qué dijo Julio César Antón sobre Yoshimar Yotún?

En sus palabras, el exvolante destacó que es positivo que haya superado la lesión; no obstante, reconoció que ya no es el mismo de antes, insinuando que la edad también influye.

"Qué bueno por él que después de una lesión grave que tuvo ya volvió, pero ya no es igual, es uno de los que ya dio todo, por la selección, por Cristal. Siempre he dicho que no hay que dejar el fútbol, sino que el fútbol lo deje a uno", explicó Julio César Antón.

Julio César Antón crítica a administración de Sporting Cristal

En otro momento de la conversación, Antón manifestó sentirse apenado porque el club no lo ayudó con respecto a los documentos necesarios para su jubilación.

"Me parece que esta nueva directiva no sabe quién soy yo o no me conocen. Estuve yendo últimamente porque necesitaba unos documentos para mi jubilación. Para entrar es bien difícil (al club). Estoy decepcionado porque yo necesitaba unos documentos para hacer unos trámites de la ONP, de los años que aporté y lamentablemente no me lo dieron, no me sirvieron. Esto lo tengo que decir, así se molesten".