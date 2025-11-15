HOYSuscripcion LR Focus

Unión Minas vs Anba Perú EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final única de la Copa Perú 2025?

El fútbol macho llega a su etapa final y nos regalará un encuentro que promete ser emocionante: Unión Minas y Anba Perú lucharán palmo a palmo para definir quién asciende a la Liga 2.

Unión Minas y Anba Perú jugarán desde las 2.30 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra
Unión Minas y Anba Perú jugarán desde las 2.30 p. m. Foto: composición LR/Omar Neyra

Unión Minas vs Anba Perú se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la final única de la Copa Perú 2025. El partido entre el conjunto pasqueño y la escuadra puneña se llevará a cabo desde las 2.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. La transmisión estará a cargo del YouTube de la Federación Peruana de Fútbol y de DyJ Sports Plus. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

El conjunto de Pasco busca regresar al fútbol profesional después de su paso por la primera división. Unión Minas perdió desde los penales ante ASA FC; sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado castigo a la escuadra de Chancay por mala inscripción de futbolistas. Por su parte, Anba Perú viene de vencer en la semifinal a Juventud Huracán.

Unión Minas vs Anba Perú: ficha del partido

PartidoUnión Minas vs Anba Perú
¿Cuándo?Domingo 16 de noviembre del 2025
¿A qué hora?2.30 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?YouTube de la Federación Peruana de Fútbol y de DyJ Sports Plus
¿Dónde?Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador

¿A qué hora juega Unión Minas vs Anba Perú?

En suelo peruano, el compromiso entre Unión Minas vs Anba Perú iniciará a las 2.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 1.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.

¿En qué canal ver Unión Minas vs Anba Perú?

La transmisión del Unión Minas vs Anba Perú por la final de la Copa Perú 2025 estará a cargo del YouTube de la Federación Peruana de Fútbol y DyJ Sports Plus. Además, podrás seguirlo online por La República Deportes.

Unión Minas vs Anba Perú: posibles alineaciones

  • Unión Minas: Diego López; Jeremy Escate, Mimzum Quina ©, Jean Collazos, Bryan Ormeño, Siles Martínez, Claudio García, Abad Bravo, Eduardo Chávez, Denis Alania y Jhamil Rupay.
  • Anba Perú: Job Angles; Jostin Herrera, Diego Angles ©, Jorge Blanco, Said Ballesteros, Renny Luque, Jhan Cumbicus, Gabriel Turpo, Carlos Bellota, Iván Quispe y Alberto Vela.

Precios de entradas para Unión Minas vs Anba Perú

A continuación, conoce los precios de las entradas para el Unión Minas vs Anba Perú por la final de la Copa Perú 2025.

  • Popular Norte: 35 soles (adulto) y 10 soles (niño [hasta 12 años])
  • Popular Sur: 35 soles (adulto) y 10 soles (niño [hasta 12 años])
  • Oriente: 45 soles (adulto) y 20 soles (niño [hasta 12 años])
  • Occidente: 60 soles (adulto) y 25 soles (niño [hasta 12 años])
  • Occidente central: --> agotado
Alianza Pisco quedó 'vetado' de la Copa Perú hasta el 2028 y 20 jugadores fueron suspendidos por 4 años tras 'batalla campal'

Alianza Pisco quedó 'vetado' de la Copa Perú hasta el 2028 y 20 jugadores fueron suspendidos por 4 años tras 'batalla campal'

El estadio de mayor altura de Copa Perú 2025, tiene casi 4.000 m.s.n.m. y podría llegar al fútbol profesional en el 2026

El estadio de mayor altura de Copa Perú 2025, tiene casi 4.000 m.s.n.m. y podría llegar al fútbol profesional en el 2026

Equipos de Copa Perú disputan pase a la fase final en medio de un incendio forestal: inesperado fenómeno se propagó durante el partido

Equipos de Copa Perú disputan pase a la fase final en medio de un incendio forestal: inesperado fenómeno se propagó durante el partido

