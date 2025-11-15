Unión Minas vs Anba Perú EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final única de la Copa Perú 2025?

Unión Minas vs Anba Perú se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la final única de la Copa Perú 2025. El partido entre el conjunto pasqueño y la escuadra puneña se llevará a cabo desde las 2.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador. La transmisión estará a cargo del YouTube de la Federación Peruana de Fútbol y de DyJ Sports Plus. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

El conjunto de Pasco busca regresar al fútbol profesional después de su paso por la primera división. Unión Minas perdió desde los penales ante ASA FC; sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado castigo a la escuadra de Chancay por mala inscripción de futbolistas. Por su parte, Anba Perú viene de vencer en la semifinal a Juventud Huracán.

Unión Minas vs Anba Perú: ficha del partido

Partido Unión Minas vs Anba Perú ¿Cuándo? Domingo 16 de noviembre del 2025 ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? YouTube de la Federación Peruana de Fútbol y de DyJ Sports Plus ¿Dónde? Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador

¿A qué hora juega Unión Minas vs Anba Perú?

En suelo peruano, el compromiso entre Unión Minas vs Anba Perú iniciará a las 2.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 1.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 2.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.30 p. m.

¿En qué canal ver Unión Minas vs Anba Perú?

La transmisión del Unión Minas vs Anba Perú por la final de la Copa Perú 2025 estará a cargo del YouTube de la Federación Peruana de Fútbol y DyJ Sports Plus. Además, podrás seguirlo online por La República Deportes.

Unión Minas vs Anba Perú: posibles alineaciones

Unión Minas : Diego López; Jeremy Escate, Mimzum Quina ©, Jean Collazos, Bryan Ormeño, Siles Martínez, Claudio García, Abad Bravo, Eduardo Chávez, Denis Alania y Jhamil Rupay.

: Diego López; Jeremy Escate, Mimzum Quina ©, Jean Collazos, Bryan Ormeño, Siles Martínez, Claudio García, Abad Bravo, Eduardo Chávez, Denis Alania y Jhamil Rupay. Anba Perú: Job Angles; Jostin Herrera, Diego Angles ©, Jorge Blanco, Said Ballesteros, Renny Luque, Jhan Cumbicus, Gabriel Turpo, Carlos Bellota, Iván Quispe y Alberto Vela.

Precios de entradas para Unión Minas vs Anba Perú

A continuación, conoce los precios de las entradas para el Unión Minas vs Anba Perú por la final de la Copa Perú 2025.