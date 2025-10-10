Este viernes 10 de octubre, la selección peruana se enfrentará ante Chile en su primer amistoso después de la eliminación al Mundial 2026. La Bicolor y la Roja se enfrentarán en Santiago en busca no solo de la victoria, sino también de encontrar una nueva camada de futbolistas para los próximos procesos. Justamente, hablando de recambio generacional, uno de los que siempre intentó encajar a rostros nuevos en la Blanquirroja fue Juan Reynoso. Sin embargo, no logró concretar su plan.

No solo los resultados no acompañaron al 'Ajedrecista' durante su etapa en Perú, sino también el bajo nivel de varios jugadores. A propósito, exfutbolista José Carlos Fernández reveló en una reciente entrevista que este fue uno de las principales problemáticas que tuvo Juan Reynoso para iniciar con su recambio en la selección peruana.

'Zlatan' Fernández reveló charla con Juan Reynoso durante su etapa en la selección peruana

En charla con el programa 'En 3 Toques', el popular 'Zlatan' señaló que Juan Reynoso no pudo contar con los referentes de Perú para el recambio generacional. El 'Cabezón' planeaba ejecutar su plan paulatinamente y con la ayuda de jugadores de jerarquía. Sin embargo, muchos de ellos no estaban en su mejor nivel.

"Voy a contar algo que me comentó Juan (Reynoso) en su momento cuando estaba en la selección. Juan pensaba hacer el recambio en su segundo o tercer año. Él pensaba todavía que Christian (Cueva), Carlos (Zambrano) todavía le den esa jerarquía. Pero coincidió con que Christian no tenía equipo, Carlos volvió al Perú. Te puedo mencionar 4 o 5 nombres más que supuestamente eran la base para hacer el recambio paulatinamente. Coincidió con que los llamados referentes no estaban pasando por un buen momento y muchos hasta sin minutos en sus clubes", declaró.

"Entonces, Juan tuvo que verse en la obligación de acelerar el proceso y poner a chicos que estaban recién saliendo, jugando sus primeros partidos internacionales, debutando con algunos chispazos. Pero tuvo que acelerar eso. No lo estoy justificando, pero es un poco la realidad con la que le tocó vivir a él y tuvo que lidiar con la más fea", agregó.

Juan Reynoso y sus flojos números en la selección peruana

En las Eliminatorias, su desempeño fue bastante discreto: comenzó con un empate 0-0 frente a Paraguay, pero después sufrió cuatro derrotas consecutivas ante Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Finalizó su participación con una igualdad frente a Venezuela.