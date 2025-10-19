HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Óscar Vílchez arremete contra el arbitraje tras polémica expulsión en victoria de Cusco FC: "¿Alguien los manda?"

El exfutbolista se refirió a la tarjeta roja que vio Aldair Fuentes en el triunfo 2-1 de Cusco FC ante Cienciano por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

Óscar Vílchez despotricó contra el arbitraje del Cienciano vs Cusco FC. Foto: composición LR
Óscar Vílchez despotricó contra el arbitraje del Cienciano vs Cusco FC. Foto: composición LR

Cusco FC se hizo fuerte en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y derrotó 2-1 a Cienciano por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Con un doblete de Juan Tévez, el cuadro dorado logró sumar 3 puntos importantes para mantenerse cerca de Universitario en la tabla de posiciones. Ahora bien, este encuentro no fue ajeno de las polémicas arbitrales y una de las más comentadas fue la controversial roja que recibió Aldair Fuentes en el segundo tiempo.

Corría el minuto 52 del encuentro cuando Fuentes y Beto Da Silva friccionaron para disputar el balón. El juez principal interpretó que el zaguero le metió un codazo al delantero rival e inmediatamente la sacó la cartulina roja. La decisión fue polémica y uno de los que se pronunció fue el exfutbolista Óscar Vílchez.

PUEDES VER: Percy Olivares despotrica contra Franco Velazco por críticas a Sporting Cristal: Ustedes tienen 2 futbolistas que renunciaron a la selección

lr.pe

Óscar Vílchez criticó el arbitraje tras expulsión de Aldair Fuentes

A través de redes sociales, el popular 'Neka' compartió su postura sobre la expulsión de Fuentes. Bajo su punto de vista, el exjugador de Alianza Lima no competió falta, por lo que se le sorprendió la decisión del réferi.

"Jajajajajajajajaja no tienen verguenza. Ni roja, ni amarilla. Es más, ni falta es. ¿Cómo pueden ser tan malos? ¿O alguien los manda?", escribió el otrora volante en su cuenta de X.

PUEDES VER: Jugador de Ayacucho FC sobre partido contra Universitario: El solo nombre del rival ya te motiva

lr.pe

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras la victoria de Cusco FC

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC26137232112+9
3Alianza Lima21136342115+6
4FBC Melgar21145632014+6
5Deportivo Garcilaso21135621716+1
6ADT211363417170
7Sporting Cristal1911542208+12
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo15134362322+1
13Atlético Grau15124351615+1
14Alianza Universidad13134181526-11
15Sport Boys12133371119-8
16Juan Pablo II1112256916-7
17Ayacucho FC11123271019-9
18UTC612138918−9
19Deportivo Binacional00000000
