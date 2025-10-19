Cusco FC se hizo fuerte en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y derrotó 2-1 a Cienciano por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Con un doblete de Juan Tévez, el cuadro dorado logró sumar 3 puntos importantes para mantenerse cerca de Universitario en la tabla de posiciones. Ahora bien, este encuentro no fue ajeno de las polémicas arbitrales y una de las más comentadas fue la controversial roja que recibió Aldair Fuentes en el segundo tiempo.

Corría el minuto 52 del encuentro cuando Fuentes y Beto Da Silva friccionaron para disputar el balón. El juez principal interpretó que el zaguero le metió un codazo al delantero rival e inmediatamente la sacó la cartulina roja. La decisión fue polémica y uno de los que se pronunció fue el exfutbolista Óscar Vílchez.

Óscar Vílchez criticó el arbitraje tras expulsión de Aldair Fuentes

A través de redes sociales, el popular 'Neka' compartió su postura sobre la expulsión de Fuentes. Bajo su punto de vista, el exjugador de Alianza Lima no competió falta, por lo que se le sorprendió la decisión del réferi.

"Jajajajajajajajaja no tienen verguenza. Ni roja, ni amarilla. Es más, ni falta es. ¿Cómo pueden ser tan malos? ¿O alguien los manda?", escribió el otrora volante en su cuenta de X.

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras la victoria de Cusco FC