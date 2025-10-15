HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     ¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?     
Fútbol Peruano

Figura de Sport Boys tajante sobre Paolo Guerrero y Carlos Zambrano previo a duelo con Alianza Lima: "No hay que darles chances de nada"

El atacante Carlos López se refirió a lo que será el partido con Alianza Lima en Matute este jueves por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Carlos López llegó a Sport Boys esta temporada procedente de Los Chankas. Foto: composición LR/Club Sport Boys Association
Carlos López llegó a Sport Boys esta temporada procedente de Los Chankas. Foto: composición LR/Club Sport Boys Association

Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán este jueves 16 de octubre uno de los partidos más atractivos de esta fecha del Torneo Clausura 2025. Blanquiazules y rosados se medirán desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en un encuentro donde ambos equipos necesitan sumar de manera obligatoria para cumplir sus objetivos personales. Uno de los jugadores que ya palpita este choque es Carlos López, extremo colombiano de la Misilera.

En una entrevista para El Diez, el futbolista de 31 años reconoció que los de Néstor Gorosito son un rival complicado, pero resaltó la racha positiva con la que vienen para dar el golpe en el Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Asistente de Nürnberg se rinde ante Fabio Gruber, futuro jugador de Perú, y resalta sus dotes: 'Es muy inteligente, hoy es nuestro capitán'

lr.pe

Carlos López sobre encuentro con Alianza Lima: "Es un equipo complicado"

"Es un partido difícil. Alianza es un equipo muy complicado, pero nosotros venimos de una racha positiva y esperamos seguir así en Matute", declaró para el mencionado medio.

Al ser consultado sobre Paolo Guerreo y Carlos Zambrano, el extremo calificó a ambos jugadores como "referentes", por lo que aseguró que deben estar precavidos y cerrarles toda posibilidad para generar peligro.

"Son jugadores importantes y referentes, pero hay que enfocarnos en nosotros. No hay que darles chances de nada. Estos partidos se definen por detalles. Debemos estar atentos y no desconcentrarnos", respondió López, quien llegó al cuadro chalaco esta temporada tras su paso por Los Chankas.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: 'Bueno, conversemos'

lr.pe

¿En qué canal ver Alianza Lima versus Sport Boys?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Boys de este jueves 16 de octubre será transmitido por la señal de L1 MAX, en todo el territorio nacional. El último choque entre ambas escuadras fue el 23 de mayo por el Torneo Apertura y los íntimos se impusieron con un solitario gol de Paolo Guerrero.

Notas relacionadas
Alineaciones Alianza Lima versus Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Alineaciones Alianza Lima versus Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
La alineación de Alianza Lima que probó Néstor Gorosito, con Jesús Castillo y sin Guillermo Viscarra, para enfrentar a Sport Boys

La alineación de Alianza Lima que probó Néstor Gorosito, con Jesús Castillo y sin Guillermo Viscarra, para enfrentar a Sport Boys

LEER MÁS
Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal de TV para el partido por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

Diego Penny asegura que club de Lima podría repatriar a Christian Cueva para la Liga 1 2026: "Le ha tocado la puerta"

LEER MÁS
Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

LEER MÁS
Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima versus Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Alineaciones Alianza Lima versus Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal? Los resultados que necesita la 'U' para ganar el Torneo Clausura

¿Universitario puede ser tricampeón ante Sporting Cristal? Los resultados que necesita la 'U' para ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS
Juan Manuel Vargas revela que pudo fichar por Sport Boys antes de ir a Universitario: "No querían pagar una carta"

Juan Manuel Vargas revela que pudo fichar por Sport Boys antes de ir a Universitario: "No querían pagar una carta"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Retiro AFP 2025: si tu DNI termina en 1, 2 y 3 podrás hacer la solicitud a partir de estas fechas para acceder hasta 4 UIT de tu fondo

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

Fútbol Peruano

Representante de César Inga deja sutil respuesta sobre posible fichaje por Napoli de Italia: "No es una locura"

Alineaciones Alianza Lima versus Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Mr. Peet revela que Luis Advíncula no será el único jugador de selección peruana que ficharía Alianza Lima: "Faltan 2 nombres más"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

José Jerí presenta proyecto de ley como congresista siendo presidente: ¿es esto posible?

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025