Alianza Lima y Sport Boys protagonizarán este jueves 16 de octubre uno de los partidos más atractivos de esta fecha del Torneo Clausura 2025. Blanquiazules y rosados se medirán desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en un encuentro donde ambos equipos necesitan sumar de manera obligatoria para cumplir sus objetivos personales. Uno de los jugadores que ya palpita este choque es Carlos López, extremo colombiano de la Misilera.

En una entrevista para El Diez, el futbolista de 31 años reconoció que los de Néstor Gorosito son un rival complicado, pero resaltó la racha positiva con la que vienen para dar el golpe en el Alejandro Villanueva.

Carlos López sobre encuentro con Alianza Lima: "Es un equipo complicado"

"Es un partido difícil. Alianza es un equipo muy complicado, pero nosotros venimos de una racha positiva y esperamos seguir así en Matute", declaró para el mencionado medio.

Al ser consultado sobre Paolo Guerreo y Carlos Zambrano, el extremo calificó a ambos jugadores como "referentes", por lo que aseguró que deben estar precavidos y cerrarles toda posibilidad para generar peligro.

"Son jugadores importantes y referentes, pero hay que enfocarnos en nosotros. No hay que darles chances de nada. Estos partidos se definen por detalles. Debemos estar atentos y no desconcentrarnos", respondió López, quien llegó al cuadro chalaco esta temporada tras su paso por Los Chankas.

¿En qué canal ver Alianza Lima versus Sport Boys?

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sport Boys de este jueves 16 de octubre será transmitido por la señal de L1 MAX, en todo el territorio nacional. El último choque entre ambas escuadras fue el 23 de mayo por el Torneo Apertura y los íntimos se impusieron con un solitario gol de Paolo Guerrero.