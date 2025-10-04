HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alineaciones Universitario contra Juan Pablo II: el potente 11 de Jorge Fossati para seguir en la cima del Torneo Clausura

Después de vencer a Alianza Atlético, ahora Universitario se prepara para visitar a Juan Pablo II en Chongoyape. Los cremas deben ganar para seguir en lo más alto del Torneo Clausura.

Universitario y Juan Pablo II juegan desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Facebook
Universitario y Juan Pablo II juegan desde las 6.00 p. m. Foto: composición LR/Facebook

Universitario y Juan Pablo II jugarán este domingo 5 de octubre en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Jorge Fossati llegan envalentonados después de vencer 2-0 a Alianza Atlético en la fecha pasada. Ahora, los cremas, que suman 14 unidades en la tabla de posiciones, van en busca de 3 puntos más que les permita alejarse en lo más alto del campeonato peruano.

Para este enfrentamiento, la 'U' aún no define quién será su '9', puesto que Álex Valera estaría sentido. Eso sí, aún no se sabe a ciencia cierta si quedará desafectado del partido. Por su parte, Juan Pablo II contará con su máxima figura: Cristhian Tizón.

lr.pe

Posibles alineaciones Universitario contra Juan Pablo II

Valera no sería del arranque. Si esto sucede, la pareja de delanteros estaría conformada por Jairo Vélez y Edison Flores. A continuación, conoce el posible 11. Los de Chongoyape tendrán la baja de Mauricio Affonso y Álvaro Rojas.

  • Universitario: Sebastián Britos; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Anderson Santamaría; José Carabalí, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Jairo Vélez y Edison Flores.
  • Juan Pablo II: Matías Vega; Nilson Loyola, Arón Sánchez, Renzo Alfani, Jorge Toledo; Cristian Ramírez, Christian Flores, Relly Fernández, Michael Rasmussen, Cristian Tizon y Emiliano Villar.

lr.pe

Precio de las entradas para el Universitario contra Juan Pablo II

  • Oriente: S/60 soles
  • Occidente central: S/90 soles
  • Occidente lateral: S/75 soles
  • Norte: S/20 soles
  • Sur: S/20 soles
  • Butaca negra: S/300 soles
  • Palco Monumental: S/150 soles
  • Experiencia crema: S/400 soles

Principales cuotas para el Universitario contra Juan Pablo II

  • Betsson: gana Universitario (1.11), empate (8.00), gana Juan Pablo II (20.00)
  • Betano: gana Universitario (1.13), empate (7.70), gana Juan Pablo II (24.00)
  • bet365: gana Universitario (1.11), empate (8.50), gana Juan Pablo II (19.00)
  • 1xBet: gana Universitario (1.14), empate (7.30), gana Juan Pablo II (20.00)
