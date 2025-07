Cuando Sporting Cristal buscaba refuerzos de cara al inicio del Torneo Clausura 2025, Abel Hernández apareció como una opción latente. El atacante uruguayo empezó a sonar con fuerza tras la repentina salida de Martín Cauteruccio al Club Bolívar. Hernández era la principal alternativa en el Rímac, pero Liverpool no lo dejó salir. Finalmente, el delantero se quedó en el conjunto charrúa y semanas después, decidió revelar por qué decidió quedarse en su país.

En una reciente entrevista con 'El País', Abel Hernández confesó que optó por quedarse en Liverpool como una muestra de gratitud. El artillero recuerda que pasó un momento difícil en su carrera tras quedarse sin club y el conjunto negriazul lo ayudó a seguir jugando al fútbol.

Hernández explicó por qué se quedó en Liverpool tras no fichar por Cristal

"Ese llamado fue como un salvavidas para mí. Lo que me tocó pasar no se lo deseo a nadie, de tener que quedarse sin trabajo. Era la primera vez que me tocaba rescindir un contrato y me había tomado muy por sorpresa. Luego de haberme organizado todo un año en Rosario con mi familia, el colegio nuevo de mis hijos y pagar todo el alquiler de la casa, tuve que dejar todo y pasé a no tener club. Liverpool fue mi salvavidas. Me tuvo mucha paciencia desde el primer día“, contó.

Además, señaló el mandamás de Liverpool no lo quiso dejar ir porque era relevante en el equipo. "El presidente José Luis Palma me comentó que no me iba a dejar salir. Me dijo que soy indispensable para culminar el año, agregó.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

Después de imponerse ante Sport Huancayo por 5-0, Sporting Cristal se medirá ante Alianza Lima en un emocionante duelo por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El compromiso se llevará a cabo este martes 5 de agosto, a partir de las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

El cotejo podrá disfrutarse por la señal de L1 Max. Recordemos que los rimenses llegan como líderes e invictos a este partido. Por su parte, los blanquiazules aún no conocen de victorias, por lo que están obligados a sumar 3 puntos en su casa.