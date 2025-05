Pedro Aquino es uno de los 'extranjeros' que inició los entrenamientos de la selección peruana para la próxima fecha doble de eliminatorias sudamericanas. La presencia del volante del Santos Laguna en el Perú ha causado una gran expectativa desde hace algunas semanas entre los hinchas de Sporting Cristal, quienes sueñan con su regreso para reforzar al plantel en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Si bien la 'Roca' reiteró su afinidad hacia el club celeste, fue claro al señalar que por el momento no tiene en sus planes volver al fútbol peruano. No obstante, aseguró que, cuando llegue el momento de su regreso, solo lo haría por el club bajopontino.

Pedro Aquino reafirma su hinchaje: "Es Cristal o nada"

En declaraciones a la prensa desde la Videna, Aquino explicó por qué no cree que vuelva al Perú en el corto plazo. "No pronto. Soy hincha a muerte de Cristal, salí de ahí y estoy muy agradecido de todo lo que me ha podido dar en mi carrera, (pero) siento que todavía no es momento, aún quiero seguir creciendo en el extranjero. La familia también ya se acostumbró mucho a estar afuera", indicó.

A diferencia de algunos compañeros de selección, como André Carrillo o Sergio Peña, el mediocampista no se anduvo con rodeos y manifestó que, en Perú, solo jugaría por el club del que es hincha. "Espero que sea en algún momento (su regreso), pero claro, ya saben, es Cristal o nada", reafirmó.

Hace algunos días, Aquino asistió a un partido de Sporting Cristal en Copa Libertadores. Foto: captura de Instagram

Pedro Aquino sobre la selección peruana: "Feliz por la oportunidad"

Acerca de su convocatoria para esta jornada doble de junio, Aquino se mostró contento por tener la opción de formar parte del plantel. "Entrenar tanto tiempo con la selección no lo esperaba, así que estoy feliz de que Óscar me pueda dar esta oportunidad. Qué es más bonito que estar con la Blanquirroja, ¿no?", dijo.

"Hace tres meses que no tengo lesión solo que no estaba participando con mi equipo. Ahora estoy muy comprometido e ilusionado de arrancar contra Colombia y si no es así, apoyar desde la banca como siempre he tratado de hacer. Vamos a ir partido a partido, todo partido siempre ha sido una final y este no va a ser una excepción. Colombia viene bien, tiene buenos jugadores pero debemos preocuparnos en trabajar, hacer lo que Oscar nos pide para traernos esos tres puntos", añadió el centrocampista.