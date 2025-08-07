HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Fútbol Peruano

Gianfranco Chávez deja emotivo mensaje tras ser 'purgado' de Sporting Cristal y llegar a Alianza Lima: "Me voy con la frente en alto"

¡Conmovedora dedicatoria! El defensor agradeció a Sporting Cristal por formarlo como futbolista profesional y señaló que extrañará a la hinchada rimense en cada partido.

Gianfranco Chávez debutó con Sporting Cristal en el 2017. Foto: composición LR/difusión
Gianfranco Chávez debutó con Sporting Cristal en el 2017. Foto: composición LR/difusión

Gianfranco Chávez dejó su casa. El defensor fue uno de los afectados por la purga que anunció Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2025. Tras confirmarse su salida definitiva, el zaguero firmó por Alianza Lima y se convirtió en el último refuerzo blanquiazul para esta segunda parte del campeonato peruano. Antes de dejar la institución rimense, compartió un emotivo mensaje de despedida para agradecer el cariño brindado desde que llegó al equipo.

Chávez inició su carrera como deportista en Cristal. La escuadra celeste se encargó de formarlo y poco a poco se ganó un puesto en la línea defensiva. Sin embargo ocho años después, su estadía terminó por decisión del club. Ahora, su nuevo destino será La Victoria.

PUEDES VER: Jorge Zúñiga y su postura sobre casos Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas: Alianza Lima siempre va a dar noticia

lr.pe

Chávez se despide de Sporting Cristal con emotivo mensaje

A través de redes sociales, Gianfranco Chávez se dirigió a toda la familia celeste. "Hoy, con sentimientos encontrados, el corazón en la mano pero lleno de gratitud, me toca decirles adiós", dijo al inicio de su mensaje en Instagram.

"Llegué a Sporting Cristal siendo un niño de 9 años lleno de sueños, y me voy luego de 18 años siendo un futbolista profesional con varios de esos sueños hechos realidad. Este club me dio todo. Me formó como persona y como el profesional que soy hoy en día. Me dio la oportunidad de sacar adelante a mi familia y darles lo mejor", agregó.

Posteriormente, agradeció a cada persona con la que se cruzó en Cristal. "Por eso, mi agradecimiento es infinito para cada uno de los compañeros que tuve, cada entrenador del primer equipo y de menores, cada miembro del staff, directivos, para las personas de jardinería, cocina, utilería, fisios, doctores, psicólogos, seguridad y, especialmente, para la hinchada que siempre me demostró su apoyo. Cada grito de aliento, cada partido en el Gallardo y cada campeonato celebrado, los llevaré por siempre en mi corazón", mencionó.

Finalmente, señaló que se va con una gran felicidad de haber representado los colores celestes "Nunca olvidaré los momentos que vivimos juntos. Ni los buenos, ni los no tan buenos. Todos fueron aprendizaje y formaron lo que soy. Me voy con el orgullo y la frente en alto de haber defendido esta camiseta con todo mi corazón, respeto y entrega que se merece", concluyó.

PUEDES VER: Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

lr.pe

Alianza desembolsó exuberante monto por Gianfranco Chávez

La tarde de este jueves 7 de julio, Alianza Lima presentó oficialmente a Gianfranco Chávez. "Una nueva historia comienza en La Victoria. Gianfranco Chávez ya es blanquiazul. ¡A darlo todo!", escribió el club en sus redes sociales.

Es importante mencionar que, de acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima desembolsó alrededor de 200.000 dólares a Sporting Cristal por la totalidad de los derechos del jugador de 26 años. Además, su contrato va hasta finales de la temporada 2027.

Notas relacionadas
Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

LEER MÁS
Luis Abram regresa a Sporting Cristal: defensa de la selección peruana vuelve al Rímac para levantar el Torneo Clausura 2025

Luis Abram regresa a Sporting Cristal: defensa de la selección peruana vuelve al Rímac para levantar el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

LEER MÁS
Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

Universitario celebrará su aniversario 101 años en una fiesta que reunirá a grandes ídolos en el Monumental

LEER MÁS
Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

Diego Rebagliati quedó encantado con jugador de Sporting Cristal tras empate ante Alianza Lima: "Fue rueda de auxilio"

LEER MÁS
De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

De jugar en un equipo de la Premier League a disputar la Liga 1: Ayacucho FC llegó a un acuerdo por volante inglés

LEER MÁS
¿Gianluca Lapadula es opción para ser refuerzo en Universitario? Álvaro Barco dejó firme postura sobre posible fichaje del 'Bambino'

¿Gianluca Lapadula es opción para ser refuerzo en Universitario? Álvaro Barco dejó firme postura sobre posible fichaje del 'Bambino'

LEER MÁS
Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Fútbol Peruano

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Universitario sorprende con nueva camiseta conmemorativa por sus 101 años: "La grandeza está en nuestra historia"

Erick Noriega revela que jugador de Sporting Cristal condicionó al arbitro para expulsar a Sergio Peña: "Le dijo que tiene que compensar"

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota