Gianfranco Chávez dejó su casa. El defensor fue uno de los afectados por la purga que anunció Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2025. Tras confirmarse su salida definitiva, el zaguero firmó por Alianza Lima y se convirtió en el último refuerzo blanquiazul para esta segunda parte del campeonato peruano. Antes de dejar la institución rimense, compartió un emotivo mensaje de despedida para agradecer el cariño brindado desde que llegó al equipo.

Chávez inició su carrera como deportista en Cristal. La escuadra celeste se encargó de formarlo y poco a poco se ganó un puesto en la línea defensiva. Sin embargo ocho años después, su estadía terminó por decisión del club. Ahora, su nuevo destino será La Victoria.

Chávez se despide de Sporting Cristal con emotivo mensaje

A través de redes sociales, Gianfranco Chávez se dirigió a toda la familia celeste. "Hoy, con sentimientos encontrados, el corazón en la mano pero lleno de gratitud, me toca decirles adiós", dijo al inicio de su mensaje en Instagram.

"Llegué a Sporting Cristal siendo un niño de 9 años lleno de sueños, y me voy luego de 18 años siendo un futbolista profesional con varios de esos sueños hechos realidad. Este club me dio todo. Me formó como persona y como el profesional que soy hoy en día. Me dio la oportunidad de sacar adelante a mi familia y darles lo mejor", agregó.

Posteriormente, agradeció a cada persona con la que se cruzó en Cristal. "Por eso, mi agradecimiento es infinito para cada uno de los compañeros que tuve, cada entrenador del primer equipo y de menores, cada miembro del staff, directivos, para las personas de jardinería, cocina, utilería, fisios, doctores, psicólogos, seguridad y, especialmente, para la hinchada que siempre me demostró su apoyo. Cada grito de aliento, cada partido en el Gallardo y cada campeonato celebrado, los llevaré por siempre en mi corazón", mencionó.

Finalmente, señaló que se va con una gran felicidad de haber representado los colores celestes "Nunca olvidaré los momentos que vivimos juntos. Ni los buenos, ni los no tan buenos. Todos fueron aprendizaje y formaron lo que soy. Me voy con el orgullo y la frente en alto de haber defendido esta camiseta con todo mi corazón, respeto y entrega que se merece", concluyó.

Alianza desembolsó exuberante monto por Gianfranco Chávez

La tarde de este jueves 7 de julio, Alianza Lima presentó oficialmente a Gianfranco Chávez. "Una nueva historia comienza en La Victoria. Gianfranco Chávez ya es blanquiazul. ¡A darlo todo!", escribió el club en sus redes sociales.

Es importante mencionar que, de acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Alianza Lima desembolsó alrededor de 200.000 dólares a Sporting Cristal por la totalidad de los derechos del jugador de 26 años. Además, su contrato va hasta finales de la temporada 2027.