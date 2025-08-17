HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Erick Noriega y el vertiginoso ascenso de su valor de mercado en Alianza Lima: creció más de medio millón en menos de 1 año

¡Subió como la espuma! Desde su llegada a La Victoria, el valor de Erick Noriega no paró de crecer. Conoce cuánto vale el 'Samurái', el nuevo fichaje de Gremio de Porto Alegre.

Erick Noriega llegó a Alianza Lima procedente de Comerciantes Unidos. Foto: composición LR/Alianza Lima
Erick Noriega llegó a Alianza Lima procedente de Comerciantes Unidos. Foto: composición LR/Alianza Lima

Erick Noriega se despidió de Alianza Lima. En el último triunfo de los blanquiazules ante ADT, el 'Samurái' le dijo adiós al pueblo blanquiazul para iniciar una nueva etapa en el Gremio de Porto Alegre. El conjunto brasileño desembolsará alrededor de 2 millones de dólares por el 80% del pase del jugador, quien estaría viajando a su nuevo club este martes 19 de agosto. De esta manera, la institución íntima concretará otra venta exitosa de un futbolista formado en sus canteras.

Desde su llegada a La Victoria, Noriega ha tenido un desarrollo futbolístico sorprendente, el cual lo llevó a ser convocado a la selección peruana. Así como en lo deportivo, su valor en el mercado también creció exponencialmente. Hoy en día, cuesta casi el triple de lo que valía cuando llegó a Alianza Lima.

PUEDES VER: Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

lr.pe

Noriega y el millonario crecimiento de su valor en Alianza Lima

Erick Noriega llegó a Alianza Lima procedente de Comerciantes Unidos. A mediados del 2024, los íntimos apostaron por un joven que venía cosechando actuaciones espléndidas en Cutervo. En aquel entonces, su valor era de 500.000 euros, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt.

Después de algunos meses, el valor del 'Samurái' pasó a ser de 700.000 euros, puesto que ya se había ganado un puesto en la medular victoriana. Sin embargo, su verdadero crecimiento llegó en el 2025. En una nueva actualización, se dio a conocer que Erick Noriega vale 1 millón 400.000 euros. Es decir, tuvo un desarrollo de más de medio millón desde que recaló en Alianza.

PUEDES VER: Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

lr.pe

¿En qué clubes ha jugado Erick Noriega?

  • FC Machida Zelvia
  • Shimizu S-Pulse
  • SV Straelen
  • Universidad de San Martín
  • Comerciantes Unidos
  • Alianza Lima.
