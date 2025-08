Alianza Lima recuperó terreno. El conjunto blanquiazul se impuso 2-1 a Juan Pablo II en Trujillo por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, los dirigidos por Néstor Gorosito consiguen su primer triunfo y escalaron algunas posiciones en la tabla de posiciones. Al final del compromiso, Franco Navarro, director deportivo de los íntimos, expresó su molestia por la demora en validar el segundo de gol de Kevin Quevedo.

En principio, señaló que el arbitraje dentro del terreno de juego le pareció correcto. Sin embargo, despotricó contra el VAR, en concreto a Bossio. Franco Navarro comentó que estarán atentos a su desempeño porque en varias oportunidades los ha perjudicado.

Navarro criticó al VAR pese a victoria de Alianza ante Juan Pablo II

"El arbitraje no me disgustó, fue un buen arbitraje. Incluso, el línea que se apura en cobrar el gol porque tiene que dejar que la jugada termine y luego, evaluarlo en el VAR", dijo en un principio para las cámaras de L1 Max.

Acto seguido, mencionó que el trabajo del VAR le genera cierta suspicacia. Navarro apuntó contra Bossio, quien ha estado en varios partidos de Alianza Lima y suele tener decisiones polémicas contra los blanquiazules.

"Lo que sí me hace ruido es el VAR porque no se puede demorar tanto buscando no sé qué cosa en una jugada tan clara habilitado más de un metro. Lo que más me extraña es que siempre está Bossio. Si tiene algo en particular conmigo, no lo tiene que trasladar a Alianza. Salvo que en la Conar no exista otro árbitro que pueda ir al VAR, pero ya le estamos contando y estamos atento a lo que haga porque en varias oportunidades no ha llamdo al árbitro central y nos ha generado problema. Ojo con Bossio. No es casualidad que casi en todos los partidos Bossio esté en el VAR, así que tenemos que tener cuidado", agregó.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El cotejo entre Alianza Lima ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se disputará este martes 5 de agosto, a partir de las 8.00 p. m. en el estadio Matute.