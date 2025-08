Alianza Lima remontó el partido ante Juan Pablo II, en Trujillo, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2025. El subcampeón de la Liga 1 tuvo algunos problemas para acomodarse e incluso fue sorprendido a los 21 minutos con un gol de Renzo Alfani. La figura del partido, Kevin Quevedo, anotó un doblete e incluso marcó un golazo de 'chalaca'. El extremo aliancista asombró a todos en Mansiche y lanzó un potente 'dardo' a Sporting Cristal.

Los dirigidos por Néstor Gorosito no pueden descansar, ya que se viene un choque directo ante el club 'celeste'. Por este motivo, Kevin Quevedo no dudó en calentar la previa ante el cuadro de Autori. Definitivamente, el partido más atractivo de la cuarta jornada del Clausura.

¿Qué dijo Kevin Quevedo sobre el próximo partido contra Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El extremo aliancista quedó satisfecho con su presentación ante Juan Pablo II. "Sabía que no estaba en offside y terminó en gol. Nos costó un poco el partido, pero bueno las jugadas que iniciamos terminaron en gol y ganamos el partido". Además, reflexionó sobre su espectacular 'chalaca' ante los locales. "La verdad que la agarré en el área en vuelo, me encanta hacer esas piruetas. No las practico, sale en el momento".

Asimismo, aprovechó la entrevista para soltar un 'gancho' contra Cristal: "Será un partido fuerte, un rival directo y somos conscientes del compromiso que tenemos en este Torneo Clausura", reveló el talentoso delantero de 28 años.

¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima?

Después de vencer a Juan Pablo II en Trujillo, Alianza Lima tendrá que enfrentar a Sporting Cristal en un duelo emocionante por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro se llevará a cabo este martes 5 de agosto, a partir de las 8.00 p. m. en Matute.