Son varios los jugadores que destacaron en el histórico triunfo de Alianza Lima sobre Gremio por los playoffs de la Copa Sudamericana. Uno de los que mostró un rendimiento notable fue el mediocampista Erick Noriega, quien se lució en el campo de Matute y tuvo un rol determinante para el triunfo 2-0 de los victorianos.

En ese sentido, el periodista Erick Osores señaló que el popular 'Samurai' y el joven volante Piero Cari deberían ser convocados por Óscar Ibáñez para empezar el recambio en la selección peruana.

Erick Osores exige convocatoria de Cari y Noriega a la selección peruana

"Creo yo, con absoluta certeza... Atención, Óscar Ibáñez, tenemos 2 jugadores. No me interesa si Cari nació en Chile, Arica, tiene 1, 10, 28 o 42 años. El chico tiene calidad y el fútbol no demanda DNI. Con el chico Noriega, también tenemos 2 jugadores que no solo son convocables, sino que Ibáñez está en la obligación de empezar la revolución y el cambio probando con ellos"; manifestó en la reciente edición del programa 'Erick y Gonzalo'.

En ese sentido, el comunicador indicó que el técnico interino de la selección peruana también debería darle oportunidad a Kenji Cabrera de Melgar y al delantero Jefferson Cáceres del Sheffield United de la Championship de Inglaterra. "No esperar que tenga 20 años. Que cabrera también tenga más minutos y el muchacho que se fue a Inglaterra (Jefferson Cáceres)", concluyó.

Piero Cari debutó como profesional con solo 17 años. Foto: Alianza Lima

Próximos partidos de la selección peruana en Eliminatorias

La selección peruana tiene por delante dos encuentros cruciales en su camino hacia la clasificación. El primer desafío será contra Uruguay, donde jugará como visitante en la fecha 17 de las eliminatorias. Posteriormente, se enfrentará a Paraguay en Asunción por la jornada 18. Los días y horarios de estos partidos aún no han sido anunciados.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026