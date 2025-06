Hace algunas semanas, el nombre de Jorge Célico fue tendencia en Ecuador. El experimentado estratega fue echado de Emelec luego de dejar escapar un triunfo al último minuto contra Delfín. El resultado y la difícil situación que atraviesa el equipo de Christian Cueva en la LigaPro provocaron su repentina salida del banquillo. Ahora, unos días después, una nueva puerta abriría para Célico, quien llegaría al fútbol peruano una vez más.

Como se recuerda, el entrenador de 60 años ya conoce nuestro balompié. En el 2023, Célico fichó por Deportivo Garcilaso, donde conoció a Kevin Quevedo. Dos años después, podría regresar a la Liga 1, pero esta vez para ser nuevo director técnico de ADT.

Jorge Célico podría llegar a ADT tras fracasar en Emelec

La información fue adelantada por el periodista deportivo Ernesto Macedo. Por medio de sus redes sociales, aseguró que ADT está interesado en contar con Jorge Célico para lo que resta de la temporada. Eso sí, aún no existe nada concreto sobre esta posible llegada.

"El director técnico Jorge Célico es una opción que gusta en ADT. Ha dirigido a Deportivo Garcilaso hace poco. Su último club fue Emelec, donde tuvo a Christian Cueva y Alfonso Barco", escribió en su cuenta de X.

Célico y su accidentada salida de Emelec: lo despidieron por WhatSapp

Jorge Célico, quien había llegado a Emelec en enero del 2025, expresó su sentir en una entrevista para el 'Mundo Deportivo EC'. El entrenador manifestó sentirse dolido por la forma en la que se dio su salida, calificándola como algo "vergonzoso". Además, afirmó su confianza en que el Bombillo logrará superar esta situación y salir adelante.

"Me enteré anoche (jueves 26) increíblemente por chat. 11:30 de la medianoche me escribió el presidente del club diciéndome que ya no me presente, que ya había puesto a disponibilidad mi puesto. Así que dolido por todo eso, pero también con la fuerza y tranquilidad necesaria de haber hecho bien las cosas, de dejarles un equipo competitivo armado. Estoy seguro de que Emelec va a salir adelante (...) Realmente vergonzoso, pero bueno, así fue", relató.