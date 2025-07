Paolo Guerrero lleva vistiendo la camiseta de la selección peruana cerca de 20 años. El actual delantero de Alianza Lima debutó oficialmente con la Bicolor en octubre del 2004. Pese a convertirse en el máximo goleador en la historia de Perú en todos estos años, el 'Depredador' ha sido blanco de diversas críticas en el último tiempo. En una entrevista reciente, contó una charla que tuvo con Ana Paula Consorte, su novia.

El capitán de Alianza Lima remarcó el apoyo que siempre ha recibido de sus padres cuando ha atravesado momentos difíciles en su carrera. Asimismo, contó que a veces su pareja se pregunta por qué en otros países suelen elogiarlo, caso contrario a lo que pasa en el Perú, país donde, según su percepción, no es valorado.

Paolo Guerrero contó charla con Ana Paula Consorte, su pareja

"Mis padres tratan de apoyarme, de estar a mi lado, ellos siempre tratan de levantarme y realzarme en los momentos en los que estoy frustrado y triste. Cuando converso con mi mujer a veces no le queda claro (lo de las críticas). Me dice 'En Brasil, y en todos los países en los que hemos estado, siempre han hablado maravillas de ti. Siento que en el Perú no te valoran'", sostuvo en una charla con el programa 'Al Volante'.

Además, el delantero de 41 años narró que ante ello solo le pide tranquilidad, pues es consciente que siempre suele recibir cuestionamientos. "Le digo 'Calma, tranquila, siempre hay personas es así, aquí en el Perú infelizmente es así. Pero bueno, ella se da cuenta de esas cosas", agregó.

Paolo Guerrero podría jugar su último partido con la selección peruana en septiembre de 2025

El 'Depredador' expresó en una entrevista para 'Fútbol Como Cancha' que existen altas probabilidades de que el enfrentamiento contra Paraguay, pautado para septiembre en el Nacional, sea su despedida con la camiseta de la selección. Este compromiso corresponde a la jornada final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Antes de ese duelo, el conjunto nacional tendrá que visitar a Uruguay en Montevideo.