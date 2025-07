El exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública. Según informa la prensa española, el italiano fue hallado culpable de evasión fiscal en el año 2014, aunque quedó absuelto de otro caso similar que habría cometido en 2015.

Según la agencia EFE, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid lo ha condenado, en relación con el fraude cometido en 2014, al pago de una multa de 386.361.93 euros, así como a la inhabilitación durante tres años para recibir ayudas o subvenciones públicas y acceder a beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

La Fiscalía señalaba a Ancelotti por haber defraudado al erario público de 1.062.079 euros en los años fiscales 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), durante su primera etapa al mando del club madrileño.

¿Por qué se le acusa a Carlo Ancelotti?

De acuerdo con la Fiscalía, el italiano habría ocultado ingresos generados por la explotación de sus derechos de imagen, relacionados tanto con el club como con otras marcas, utilizando un "complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas", la mayoría con sede en el extranjero. El escrito de acusación sostenía que el técnico simuló la cesión de sus derechos de imagen a una estructura opaca con el objetivo de eludir el pago de impuestos en España.

Ancelotti sobre fraude a Hacienda: "No me di cuenta que no era correcto"

En abril, durante el juicio, el director técnico declaró ante el juez que su único interés era cobrar su dinero y que no se percató de estar cometiendo alguna irregularidad. “Solo me importaba cobrar los seis millones netos por tres años y nunca me di cuenta de que algo no era correcto. No recibí ninguna comunicación de que la Fiscalía me estuviera investigando”, señaló en aquel momento.

Cabe recordar que Ancelotti afirmó haber actuado siguiendo las recomendaciones del club y de sus asesores. Solicitó su absolución y, en caso de ser condenado, pidió que se le aplicaran las circunstancias atenuantes por reparación del daño, ya que saldó la deuda en diciembre de 2021.

¿Qué jugadores fueron acusados por fraude en España?

Este caso se suma a una serie de procedimientos judiciales que, en los últimos años, han involucrado a destacadas personalidades del fútbol español, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Luka Modrić, entre otros, todos ellos señalados por presuntas irregularidades en la tributación de sus derechos de imagen.