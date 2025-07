Este martes 8 de julio, Fluminense se enfrentará a Chelsea por la primera semifinal del Mundial de Clubes 2025. Como es habitual un día antes de los partidos, el técnico del 'Flu', Renato Gaúcho, habló en rueda de prensa. En una parte de la conferencia, el técnico brasileño fue consultado por las palabras de aliento de Paolo Guerrero a los equipos brasileños que hoy compiten en el certamen y no dudó en elogiar al capitán de Alianza Lima.

El estratega de 62 años aseguró que el 'Depredador' es un jugador diferencial y resaltó su paso por Brasil. Además, Gaúcho le mostró su respeto y admiración.

Técnico de Fluminense elogió a Paolo Guerrero, jugador de Alianza Lima

"Paolo Guerrero fue un gran jugador. Yo lo vi jugar inclusive antes de ese Mundial de Clubes (en el 2012). Él tuvo mucho éxito en Brasil. Fue un jugador que siempre destacó bastante", dijo ante los medios.

Como se recuerda, el delantero nacional jugó en clubes como Corinthians, Flamengo, Sport Club Internacional y Avaí. "Yo tengo una admiración muy grande por él. Realmente es un jugador diferente", acotó.

¿Cuándo juegan Fluminense contra Chelsea?

Ambos equipos se preparan para disputar el pase a la final del Mundial de Clubes 2025. Ambos equipos jugarán este martes 8 de julio a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El equipo que se imponga en esta llave se medirá ante el ganador del Real Madrid vs PSG.

"En la final uno va a ganar y otro va a perder. Hoy por hoy, el Fluminense está preparado para ganar. Es un privilegio estar en este torneo. Creo en nuestro trabajo, respetando al rival. No sé cuándo me tocará estar otra vez en un torneo como este. Hemos venido para ganar, no solo para participar. Ya hemos hecho historia, pero queremos llegar a la final", aseguró Renato Gaúcho.