La ausencia de Christian Cueva en la lista de convocados de la selección peruana generó una serie de opiniones divididas. Con el gran nivel que mostró con Cienciano en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, muchos esperaban que ‘Aladino’ sea considerado por el entrenador Óscar Ibáñez para los partidos contra Colombia y Ecuador, los cuales pueden definir el futuro de la Bicolor en las Eliminatorias.

En ese sentido, uno de los que se pronunció sobre esta situación fue Reimond Manco, quien hace algunas semanas protagonizó una polémica con el talentoso exvolante de Alianza Lima y Santos de Brasil.

Reimond Manco sobre la no convocatoria de Christian Cueva

En la reciente edición del programa ‘Juego Cruzado’, el popular ‘Rei’ destacó que el buen rendimiento de Christian Cueva en sus últimos partidos. No obstante, respaldó la decisión de Óscar Ibáñez de no considerarlo para los cotejos de Eliminatorias.

“Que no suene personal. No he jugado un Mundial, pero tengo derecho a opinar (...). Concuerdo con Ibáñez porque el mensaje es buenísimo: no le está cerrando las puertas ni diciéndole que no lo va a llamar. Le está diciendo que en la continuidad, y sosteniendo tu nivel, puedes ser convocable. Ahora no lo es”, manifestó

Asimismo, agregó que si mantiene ese nivel volverá a ser llamado. “Retrocediendo el tiempo, creo que está sosteniendo. Todavía falta. Me parece a mí, y que no suene que hay algo personal, que está el alza. Está mejorando. Vamos a ver si, hasta que termine la eliminatoria, es un jugador que puede ser convocado”, agregó.

“La selección no puede ser solo jugar 10 partidos bien. No puedes dar ese mensaje. Yo hablo por mí, la cag** un montón de veces, pero cuando hice las cosas bien, 2 o 3 años, soy consciente que no me convocaban por mi tema extrafutbolístico. Es un buen mensaje para los chicos porque no solo importa el jugador de fútbol, importa que sean buenos profesionales (...). Yo no digo que Cueva no sea convocado nunca más. Me parece que es un extraordinario jugador. Si sigue en ese camino de hacer las cosas bien, no solo jugando porque siempre lo hace bien, en su vida personal, volverá a ser convocado. Pero no puede ser tan fácil”, concluyó.

Convocados de la selección peruana para Eliminatorias

Estos son los 28 jugadores que citó Óscar Ibáñez para los partidos de junio por las Eliminatorias 2026.