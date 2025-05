La reciente entrevista de André Carrillo con el exfubtolista Luis Guadalupe rememoró varios episodios polémicos. Uno de los sucesos que se abordó durante la conversación fueron las duras palabras del entrenador Claudio Techera, quien acusó a la 'Culebra' de no tener códigos por sus declaraciones sobre Jorge Fossati y Juan Reynoso.

Luego los primeros partidos de Óscar Ibáñez al mando de la Bicolor, el volante de Corinthians mencionó que durante los procesos del 'Nonno' y el 'Cabezón' hubo algunas cosas que no terminaban de contentar al plantel.

¿Qué dijo Claudio Techera sobre André Carrillo?

Al escuchar las palabras de Carrillo, Claudio Techera, estratega que dirigió a clubes como Sport Boys, Melgar y Juan Aurich, expresó unos fuertes comentarios y acusó al extremo de 33 años de no tener códigos.

"Terrible mam*****. Poco código, cero códigos. Que hable el día que se retire. Ahora está jugando. Cuando no jugaba, estaba todo mal. Cansado de ese tipo de jugadores. Lo felicito a Carrillo, que siga su carrera, pero totalmente inadecuado lo que dijo. O sea, que con Fossati estaba todo bien, pero había cositas que los jugadores... Dejate de joder, jugá al fútbol y callate la boca (...) Habló mal de Gareca, habla mal de Fossati y habla mal de Reynoso. O sea, hay 3 equivocados y él tiene razón", sostuvo en el programa 'A Presión'.

André Carrillo y su fuerte respuesta a Claudio Techera

Respecto a los cuestionamientos del estratega uruguayo, André Carrillo consideró que debería tener más respeto hacia los futbolistas. Además, aclaró que tiene una gran relación con Ricardo Gareca, Jorge Fossati y Juan Reynoso, sus entrenadores en la selección peruana.

"Se expresó supermal de mí. Creo que debe tener un poco más de respeto por los futbolistas. Si un entrenador de alto nivel como Jorge Fossati se refiere así de mí, yo acepto las críticas. Él es un entrenador que trabajó muy poco en el fútbol, ha trabajado 3 años en el fútbol y no tiene por qué expresarse así. Un entrenador con muy poca experiencia que es más conocido por lo que habla fuera del fútbol que adentro", manifestó en el programa 'La Fe de Cuto'.

"Yo no me acordaba de su nombre. Me puse a ver los comentarios para ver cómo se llamaba. No puede hablar así de mí, él no sabe lo que se vive dentro o lo que yo viví con Fossati. Dijo que yo hablé mal de Gareca, Fossati y Reynoso. Jamás. Todo lo contrario, yo tengo mucho respeto por esos entrenadores y tengo muy buena relación con ellos. Un entrenador que conoce muy poco el ámbito del fútbol debe tener un poco más de respeto antes de dirigirse a mí de esa manera", concluyó.