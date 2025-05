Óscar del Portal revela por qué dejó de ser hincha de Alianza Lima: "Lo voy a decir con respeto"

El periodista Óscar del Portal sorprendió con sus recientes declaraciones en una entrevista con el exfutbolista Roberto Martínez. En un momento de la conversación, el recordado exvolante de Universitario de Deportes sorprendió al preguntarle al comentarista de qué club era hincha en la actualidad.

Ante la interrogante, el comunicador y exjugador de Sporting Cristal señaló que no es hincha de Alianza Lima; sin embargo, explicó que de pequeño siguió al conjunto blanquiazul.

Óscar del Portal fue hincha de Alianza Lima

Del Portal reconoció que su afición por Alianza Lima nació por el afecto que sentía hacia su padre. Incluso, mencionó que llegó a ser socio de la institución victoriana.

"Te voy a responder la verdad (...) Yo de chico, como cualquier hijo, era hincha del equipo de mi papá. Mi papá era hincha de Alianza, me hizo socio de Alianza. Yo sentía que era hincha de Alianza cuando era chico", manifestó en el programa 'Cancheros TV'.

¿Por qué Óscar del Portal dejó de ser hincha de Alianza Lima?

El popular 'Chato' indicó que su llegada a las divisiones menores de Sporting Cristal fue clave para darse cuenta de que no era aficionado íntimo.

"Cuando llegué a Cristal, me di cuenta de que era hincha de mi viejo. Yo quería estar donde él estaba. Él me llevaba a todos lados para jugar. Es más, mi papá era socio y, a veces, hablaba para que yo vaya a Alianza. Yo no quería. ¿Cómo alguien de Alianza no quiere jugar en el club del que es hincha? Yo quería seguir con mis 'patas' en el Zuñiga", agregó.

A pesar de que en él surgió un sentimiento por la camiseta rimense, Del Portal afirmó que esto desapareció cuando dejó el fútbol profesional.

"Llegué a Cristal y el sentimiento que nació en mí... Estando en menores, jugando contra Cristal eran mis mejores partidos. Contra la 'U' y Alianza me iba bien, pero contra Cristal era alucinante (...). Esto lo voy a decir con respeto a los hinchas de Alianza, pero cuando salimos campeones (con Cristal) yo fui de los primeros que empezó con los cánticos del 'Llora...'. Un hincha de Alianza no hace eso. Yo obtuve un sentimiento por Cristal. Después, cuando dejo el fútbol y empiezo el tema de comentarista, se me fue", concluyó.