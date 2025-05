Este miércoles 7 de mayo, se conocieron las fuertes palabras que le dijo Paolo Guerrero al árbitro Bruno Pérez. Los sucesos ocurrieron durante el Alianza Lima vs Cienciano por la fecha 11 de la Liga 1 2025 el pasado viernes 2 de mayo. A través de su informe final, el réferi del partido indicó que el 'Depredador' se le acercó de forma prepotente hacia su persona. Además, contó cuáles fueron las palabras textuales que le dijo tras cobrar penal a favor del 'Papá'.

Es preciso indicar que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) abrió un proceso disciplinario en contra de Paolo Guerrero. De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, esto se debe a lo que incluyó Bruno Pérez en su informe en contra del histórico delantero blanquiazul.

¿Qué le dijo Paolo Guerrero a Bruno Pérez durante el Alianza Lima vs Cienciano?

Según el informe de Bruno Pérez, Paolo Guerrero se le acercó y le dijo: "No es penal, eso no es penal, no jod**, no es penal". Esto sucedió luego de que el VAR le avise al juez que el codazo de Carlos Zambrano en contra de Jimmy Valoyes sí debía ser sancionado desde los 12 pasos.

"CD-FPF incluyó en el proceso disciplinario a Paolo Guerrero luego de que Bruno Pérez indicara en su informe que el delantero “se acercó de forma prepotente y le indicó: no es penal, eso no es penal, no jodas, no es penal”, detalló Pacheco en su cuenta de X.