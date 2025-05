Roberto Mosquera se ha convertido en uno de los entrenadores más exitosos del fútbol peruano. A la espera de encontrar un proyecto que lo seduzca, el extécnico de Sporting Cristal habló sobre su presente, la participación de los clubes nacionales en Copa Libertadores y la crisis que afronta la FPF.

Por otra parte, el estratega también declaró sobre Segundo Castillo, técnico de Barcelona de Guayaquil que se caracteriza por sus peculiares ternos.

PUEDES VER: Conar admite error de revisión en penal contra Paolo Guerrero y sancionarán a Bruno Pérez de manera interna

¿Qué ha sido de su vida profesor?

Tras mi salida de César Vallejo decidí descansar 10 meses porque llevo 30 años sin parar. Y no es que uno haya perdido a la familia, pero este es un momento que me permite estar con mi esposa, mis hijos, mis nietas, volver a hacer una vida en casa. Durante este tiempo recibí tres ofertas, un par de afuera y una de acá. Las descarté porque no vi un proyecto.

¿Extraña dirigir?

Dirigir es mi vida, es mi oxígeno, es mi pasión. Creo que lo hago bien. Se extraña el camarín, el buen trato con los jugadores, el planificar. Todo eso lo dejé de lado y espero pronto estar de regreso.

¿No le agradaría seguir los pasos de Franco Navarro o Julio César Uribe y ser gerente deportivo o asesor?

No he pensado en esa posibilidad porque para eso tiene que haber un retiro y puede ser que la vida te retire o decidas tomar otro camino. Hace dos meses llevé un curso de director deportivo en España. Fue interesante, pero a mí lo que me gusta es dirigir.

¿Qué le parece la participación de Alianza Lima en la Copa Libertadores?

Me encanta. Me emocionó el triunfo ante Talleres. Me gusta que les vaya bien a los equipos peruanos y más si es de la mano de un entrenador que sabe como Néstor Gorosito. Además, es importante la jerarquía que le han dado Wilmar Valencia y Franco Navarro que son un gran soporte porque lo han ganado todo.

¿Y Universitario?

Me dio gusto por Manuel Barreto quien tuvo un inicio interesante como entrenador y ante Barcelona de Ecuador sacó un gran resultado. No cualquiera gana en una plaza tan complicada como Guayaquil. Barcelona no es cualquier equipo y lo vi por momentos como cualquier equipo porque la “U” lo maniató y pudo ganar por más goles.

El contraste es su amado Sporting Cristal ¿Espera que se recupere con Paulo Autuori?

Cristal no ha dado la talla todavía. La llegada de Paulo trae muchas expectativas porque uno piensa en lo que hizo, que fue hace muchos años, y queda claro que es un entrenador con un perfil muy alto. Demorará para conocer a los jugadores y lo que más necesita es tiempo para aplicar su estilo. Cristal no puede darle la espalda a su historia: jugar bien y ganar de forma contundente.

En Bolivia, usted dejó huella por lo que hizo en Wilstermann y Royal Pari.

Decidí ir a Bolivia porque quería internacionalizarme y demostrar que no solo en Perú podía lograr resultados. Wilstermann era un club grande y cuando llegué no estaba en su real nivel. Felizmente, hicimos un trabajo fantástico. En la Copa Libertadores nos tocó un grupo duro con Peñarol, Palmeiras y Tucumán. Pasamos a la fase de grupos y eliminamos a Mineiro y en cuartos goleamos 3 a 0 a River Plate en la ida, pero en la vuelta mis dos laterales se rompieron la rodilla y un central se desgarró. No tenía más y River nos ganó 8 a 0. En Bolivia recuerdan esa campaña porque llegamos hasta los cuartos de final. Luego, vino el reto con Royal Pari que estaba último y lo llevamos al subcampeonato. Eso no es de leche ni de suerte, es trabajo planificado.

Estuvo cerca de dirigir la selección boliviana. ¿Por qué no se dio?

Había firmado un contrato con Royal Pari 20 días antes y no podía romper el vínculo. Lo sentí mucho porque era el momento. Conocía a todos los jugadores y creía que jugando en altura sí se podía clasificar a un Mundial. Con todo el conocimiento que había adquirido y la calidad de los jugadores de ese momento, estaba seguro de lograr un cupo mundialista. No se concretó y Dios me mandó por otro lugar.

¿Le parece bien que Bolivia juegue las Eliminatorias en El Alto a 4100 metros de altura?

No me parece bien porque jugar en La Paz ya es difícil e ir más arriba va contra la imagen de la selección boliviana que, según mi punto de vista, puede pelear sin problema en el estadio Hernando Siles. Quiero al pueblo boliviano y desde afuera escucho de porqué tanta ventaja, pero la Conmebol aceptó y no queda otra que jugar ahí.

Mientras en Bolivia estuvo usted cerca de la selección, aquí no tuvo chances.

Mira, seis veces fui considerado como el mejor entrenador del fútbol peruano. Las oportunidades se ganan y largamente he debido estar en el podio. Sin embargo, en un momento pensé diferente al presidente de la FPF y parece que pensar distinto es algo que está vedado en este país. Tengo una posición y no estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan. Quizá por eso no he sido tomado en cuenta. Tengo los méritos y la experiencia. El único objetivo que no cumplí en estos 15 años fue no campeonar con Alianza Lima y solo clasificarlo a la Copa Sudamericana. Por lo demás, gané todo.

¿Pedir al presidente de la FPF, Agustín Lozano, dar un paso al costado le costó llegar a la selección peruana?

No me parece mal pensar diferente. Nunca falté el respeto a nadie, solo di mi punto de vista porque soy entrenador, soy peruano y es mi sentir. Me llamó (Agustín Lozano) y conversamos dentro de los parámetros normales de dos personas que difieren. Me reafirmé en lo que dije y no pasó nada. Para mí no fue una falta de respeto.

¿Se imaginaba este duro momento de la selección?

Me imaginé esto cuando salió Ricardo Gareca quien no debió irse nunca y menos cuando se dijo que fue por un tema económico y le tiramos el país en contra.

¿Por qué cree que Gareca no siguió?

El profesor Gareca pedía trabajar en menores y reformular el campeonato profesional. Se metió en las cosas en las que debe meterse el entrenador de la selección. Luego de seis años de estar en el país, quería sentar bases sólidas para lograr futuras clasificaciones a los Mundiales. Y tenía razón porque no tenemos infraestructura que sostenga al fútbol peruano, hay series deficiencias formativas y la competencia interior no tiene la riqueza que el jugador necesita para crecer.

En la actualidad no tenemos un jefe de Unidad Técnica ni un director deportivo. Estamos a la deriva.

Estamos cerca a la deriva porque hay un timón que no está bien tomado y no se toman las decisiones correctas. No sabemos para dónde vamos. Si Bolivia clasifica al Mundial del 2026 es porque la peleó y trabajó mejor que nosotros. Por ejemplo, acaba de clasificar al Mundial Sub 17 y eso es un gran mérito. Han tomado buenas decisiones y los directivos no se han metido en el trabajo de los entrenadores.

¿Si le hubieran propuesto dirigir la selección de manera interina, lo cual aceptó Óscar Ibáñez, hubiera dicho sí?

Cuando descendí con Municipal me preguntaron si pensaba en la selección y dije que la selección es como el servicio militar obligatorio: tienes que ir. Luego, que me llamen o no, ya no depende de mí porque tengo los méritos. Lo triste sería que me contraten pese a no haberle ganado a nadie. Cuando estuve en Bolivia, en un portal FIFA me ubicaron entre los cinco mejores entrenadores de Sudamérica junto con Gallardo, Farías y Simeone. Pero no fue gran noticia en Perú porque soy Roberto Mosquera.

¿Qué le parece la posibilidad que deslizó Julio César Uribe de postular a las próximas elecciones de la FPF?

Me gusta, es un líder nato y no lo digo por ser mi amigo. Tiene las ideas claras. Solo una vez hablamos de ese tema y es válido. Ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol peruano, es muy preparado y si nuestro fútbol necesita un cambio por qué no puede soñar con llegar a ser presidente de la FPF. No le está faltando el respeto a nadie, si se siente preparado, tiene la fuerza emocional y honradez para un puesto de tanta responsabilidad, me parece bueno.

¿Qué le parece el sistema actual de elección del presidente de la FPF?

Respeto a todos los clubes y a las departamentales, pero no todos pueden tener el mismo peso en el voto que Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal que tienen una historia diferente, nos representan a nivel internacional y aportan a la mayoría de jugadores para la selección. Se presta para un montón de cosas y hay que regular eso. La FPF es un ente impenetrable, como el Vaticano, es un país dentro de otro país y hay cosas que no las sostiene el tiempo.

¿Quién ganaría en un duelo de ternos: Ud. o Segundo Castillo, el DT de Barcelona de Guayaquil?

Eso lo tienen que juzgar ustedes. No estoy pendiente de eso. Me visto como me gusta. Nunca me han calificado ni me han dicho si mi terno es bonito o feo. Segundo Castillo tiene una personalidad, una confianza en él y me encanta. Algunos le dicen atrevido. Yo tengo un sastre que me cobra barato. Dirigir en terno es secundario porque lo que gané no fue por mis ternos, sino por mi capacidad.