En los últimos días, Roberto Mosquera ha sonado con fuerza en el mundo deportivo. En principio, su nombre fue una de las alternativas para llegar a Sporting Cristal, pero el conjunto rimense se inclinó por la vuelta de Paulo Autuori. Ahora, el popular 'Mous' tendría la posibilidad de regresar a Bolivia para dirigir a Oriente Petrolero. Mientras define su futuro, el entrenador ha brindado una entrevista en la que desnuda la dura realidad del fútbol de menores en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En conversación con el periodista Eddie Fleischman, Roberto Mosquera habló sobre el pésimo trabajo que se realiza en la formación de jugadores en el Perú. De acuerdo al director técnico, el problema también radica en la mala preparación que tienen los entrenadores para potenciar a las jóvenes promesas.

Roberto Mosquera critica a la FPF por la formación de menores

"Yo te puedo dar mil ideas y no la van a realizar porque pueden pensar que se está haciendo un buen trabajo en menores, y es de los peores que yo he visto en todo lo que he vivido de fútbol. Acá hay un desorden que no solo comienza por la Federación, acá hay un desorden que viene de la poca preparación que tiene el entrenador de menores", dijo en el programa 'Full Deporte'.

Asimismo, contó una anécdota que vivió cuando fue a ver un entrenamiento en las categorías de menores. "Hace un mes, un entrenador le estaba haciendo piques a chicos entre 7 u 8 años. Entonces, cometió un error porque era una carga excesiva para los chicos. Terminó y hablé con él. Le dije que había visto su trabajo y le comenté que cuando uno va a trabajar con chicos primero tiene que estudiar fisiología del ejercicio, que es lo que pasa dentro de un cuerpo cuando un niño tiene actividad física", relató.

"Ha forzado el cuerpo de ellos. Uno no puede trabajar tan fuerte antes de los 15 años que aparece la hormona testosterona que produce la madurez en el cuerpo. Mientras no aparezca, no se puede trabajar porque puede malograr sus músculos, articulaciones. El fútbol no es solo técnica o táctica, es otro tipo de responsabilidades que tenemos como entrenadores", finalizó.

La terrible campaña de Perú en el Sudamericano Sub-17

Luego de lo expuesto por Roberto Mosquera, lo último que tenemos de las categorías inferiores de la selección peruana fue el desempeño de la Bicolor en el Sudamericano Sub-17. Este torneo fue una auténtica pesadilla para los dirigidos por Carlos Silvestri.

Sin ninguna victoria, pero no fue peor de la Blanquirroja. En todos los partidos fue goleado, a excepción del choque ante Colombia. En dos oportunidades, recibieron 5 goles y terminaron con 0 puntos en su grupo. En total, recibieron 17 anotaciones en contra y se convirtió en la peor campaña de Perú en este campeonato.