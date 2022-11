Fabianne Hayashida revela que en “Combate” ganaba 1.000 dólares: “Me pagaban muy poco”

En una reciente entrevista, Fabianne Hayashida se refirió a su paso por el reality “Combate”, en el que convirtió en una de las participantes más queridas y populares.

Con ello, más de uno ha quedado sorprendido con las declaraciones de la ‘China’, luego de que revelara el sueldo que recibía por formar parte de dicho programa.

“En ‘Combate’ me pagaban muy poco. Me pagaban 1.000 dólares y yo en un momento era la estrella junto a Zumba. Por eso, un día me armé de valor y fui a pedir un aumento. Pedí que me paguen 3.500 dólares o me iba”, fueron las palabras de Fabianne Hayashida.

Asimismo, la ahora empresaria sostuvo que inicialmente aceptó dicho salario porque se trataba del inicio de su carrera en la televisión.

¿Por qué Fabianne Hayashida renunció a “Combate”?

La ‘Chinita’ hizo pública su salida del programa de telerrealidad en el 2014. Por medio de sus redes sociales, Fabianne le dijo adiós a sus seguidores a través de un extenso mensaje y explicó que los motivos de su renuncia se debían a una complicada lesión que tenía en el hombro.

Asimismo, especificó que quería buscar otras opciones laborales. “Me retiro por mi lesión en el hombro y porque quiero buscar nuevas oportunidades, nuevas cosas”, se leía en su post de Twitter.