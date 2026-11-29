¿Terminaron? Rosángela Espinoza manda sensible mensaje tras revelarse que su novio es casado y tiene un hijo: "Si no te da paz, ahí no es" "La tranquilidad no se negocia", fue la dura reflexión que compartió Rosángela Espinoza en sus redes sociales. La modelo se enteró que su pareja tiene una familia: una esposa y un hijo, con quienes habría viajado recientemente.

Rosángela Espinoza volvió a captar la atención de sus seguidores tras publicar una serie de reflexivas frases en su cuenta oficial de TikTok. La modelo compartió mensajes relacionados con el amor, la tranquilidad emocional y la importancia de encontrar una pareja que aporte bienestar, una publicación que generó interés por aparecer después de las revelaciones sobre su relación con el piloto Ricardo Sala Anchorena.

El pronunciamiento se produjo en medio de la controversia desatada por un reportaje de 'Magaly TV, la firme', donde se expuso información sobre la presunta situación matrimonial del nuevo novio de la influencer y la existencia de un hijo. Aunque la 'guerrera' no mencionó directamente al piloto ni confirmó una posible ruptura, sus palabras despertaron interrogantes entre los usuarios de las redes sociales, quienes relacionaron el contenido con los recientes acontecimientos de su vida sentimental.

Los emotivos mensajes de Rosángela Espinoza tras exponerse la vida de su novio piloto

A través de TikTok, Rosángela Espinoza compartió tres frases que giran en torno a las expectativas que una persona puede tener al iniciar una relación sentimental. En sus mensajes, la modelo destacó que una pareja debe representar una fuente de tranquilidad y no convertirse en un motivo de preocupación o inestabilidad emocional.

Una de las reflexiones que más llamó la atención fue: "Un hombre debería llegar a tu vida y demostrarte que estar con él te da incluso más paz que la paz que tú tenías sola".

Sin embargo, el mensaje que generó mayores comentarios fue el siguiente: "Si no te da paz, ahí no es. La tranquilidad del alma no se negocia".

Aunque el contenido no estuvo acompañado de una explicación directa sobre su situación sentimental, generó especulaciones acerca de un posible distanciamiento entre Rosángela y el piloto.

No obstante, hasta el momento, la influencer no ha confirmado que haya terminado su relación ni ha señalado que sus mensajes estén dirigidos específicamente a su pareja.

¿Novio de Rosángela Espinoza es casado y tiene un hijo? Esto reveló 'Magaly TV, la firme'

La controversia alrededor de la relación de Rosángela Espinoza comenzó después de que 'Magaly TV, la firme' difundiera información sobre Ricardo Sala Anchorena, el piloto con quien la modelo habría iniciado un romance. Según los documentos y datos presentados en el programa, el hombre estaría casado con Antonella Pella Rivadeneira desde el 29 de noviembre de 2018.

Además, el reportaje expuso información sobre la existencia de un hijo y registros de viajes familiares que habrían realizado juntos. Entre los desplazamientos mencionados se encuentran destinos como Estados Unidos, Jamaica, Brasil y Europa.

Uno de los viajes habría ocurrido entre julio y agosto de 2026, situación que generó cuestionamientos sobre la verdadera condición sentimental del piloto.

Otro de los elementos que llamó la atención fue la información registral presentada durante la emisión televisiva. De acuerdo con lo expuesto por el programa, Ricardo todavía figuraría como casado en Reniec, pese a que también se mencionó un supuesto proceso de separación y un retiro voluntario del hogar registrado en enero de 2024.