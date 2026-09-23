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Andrea Noriega, de Zaca TV, sale al frente tras acusaciones de bullying: "Nunca en mi vida voy a hacerle daño a una persona"

Al igual que Doménico Benavides, Andrea Noriega recurrió a la transmisión de su programa para responder luego de haber sido señalada por su supuesta conducta hacia una excompañera del colegio.

Andrea Noriega fue acusada en X.
Andrea Noriega fue acusada en X.Foto: composición LR/Zaca TV
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En los últimos días, Andrea Noriega, conductora de Zaca TV, se convirtió en blanco de comentarios en redes sociales que la señalaron como presunta responsable de actos de bullying durante su etapa escolar. Las publicaciones, que estallaron tras el caso del adolescente que fue víctima de abuso sexual en un bus del Liceo Naval, la vincularon con un supuesto episodio en el que habría hecho llorar a una excompañera.

La repercusión de estos señalamientos llevó a la presentadora a pronunciarse públicamente en 'Somos lo que somos', donde rechazó categóricamente los señalamientos. En ese mismo programa se defendió su compañero Doménico Benavides tras las declaraciones de su exsaliente Pierina Guerrero.

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Andrea Noriega niega haber ejercido bullying

En su programa de Zaca TV, Andrea no ocultó su sorpresa al enterarse de las acusaciones en redes sociales. La influencer aseguró que no las descubrió por X, porque no tiene acceso a esa plataforma, ya que la considera negativa, sino a través de capturas de pantallas en TikTok. En esa línea, Noriega se deslindó directamente de los señalamientos. "Algo que no me representa como persona, hablando del tema del bullying", expresó.

La conductora, más adelante, cuestionó la ligereza con la que se replican acusaciones sin pruebas. "Eso es algo que yo rechazo tajantemente y me parece súper irresponsable cómo personas pueden replicar información completamente falsa, livianamente, cuando es algo tan serio", señaló.

Noriega se negó a entrar en detalles sobre su experiencia en la escuela y subrayó que jamás participaría en actos de acoso. "Yo no quiero desarrollar mi experiencia en el colegio porque siento que no tiene nada que ver, porque yo nunca fui ni sería parte de hacerle daño a una persona", afirmó.

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"Sí me han pasado cosas así": Andrea Noriega cuenta su propia experiencia

En su descargo, la creadora de contenido destacó la formación recibida en su hogar y en su institución educativa. "Yo estoy súper tranquila con cómo me han criado mis papás, los valores que me han dado mis papás y también mi colegio, que he tenido la suerte de estar en un colegio que siempre me ha ayudado a crecer como persona", agregó.

La presentadora insistió en que nunca ha ejercido violencia escolar y que, de presenciarlo, actuaría para detenerlo. "Puedo asegurar que nunca en mi vida he hecho bullying y créanme que, si estuviera en una posición que aunque sea presenciaría un acto tan horrible como lo es el bullying, yo pongo las manos al fuego porque yo haría lo que sea para meterme y ayudar a la persona por la que está pasando por esto", aseguró.

Finalmente, Andrea dejó entrever que sí fue el centro de algunas situaciones incómodas, aunque negó haber sido una víctima y evitó profundizar sobre el tema. "Porque yo ya sé cómo se siente ser molestado, porque lamentablemente sí me han pasado cosas así, pero no es como para ser la víctima, sino es porque sé cómo se siente, sé lo feo que se ve, porque uno nunca sabe por lo que pasa alguien y yo siempre voy a querer ver al otro bien y nunca en mi vida hacerle daño a una persona. Eso no me representa para nada como persona. Yo no soy esa persona", sentenció.

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