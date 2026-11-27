Lambayeque: lluvias elevan el caudal de la quebrada Juana Ríos y ponen en riesgo a transportistas y pasajeros que intentan cruzar Las intensas lluvias en el valle Chancay aumentaron el caudal del badén Juana Ríos, dificultando el tránsito de peatones y vehículos en Chongoyape, Lambayeque.

Debido a la falta de un puente, pobladores y transportistas deben usar tractores para cruzar el badén, exponiéndose a riesgos en la creciente corriente de agua.

Debido a la falta de un puente, pobladores y transportistas deben usar tractores para cruzar el badén, exponiéndose a riesgos en la creciente corriente de agua. Créditos: Emmanuel Moreno / URPI-LR

Las intensas lluvias registradas en la parte alta del valle Chancay provocaron un incremento considerable del caudal del badén Juana Ríos, ubicado en el distrito de Chongoyape, Lambayeque. Desde la tarde del jueves 26 de noviembre, las condiciones del afluente dificultan el tránsito de peatones y vehículos por esta vía que conecta a Chiclayo con la provincia de Chota, en Cajamarca.

Ante la ausencia de un puente, pobladores y transportistas deben recurrir a alternativas para continuar sus desplazamientos, pese a los riesgos que representa la corriente. La situación también afecta la circulación de unidades de carga y pasajeros, algunas de las cuales necesitan asistencia para completar el cruce y llegar hasta la otra orilla.

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Cruzan el badén Juana Ríos sobre tractores y cargadores frontales

La crecida del caudal ha obligado a los peatones a subir a tractores o cargadores frontales para atravesar el badén Juana Ríos. Los operadores de estas maquinarias realizan el traslado a cambio de un pago. Además, brindan apoyo a los conductores cuyos vehículos no pueden avanzar por sus propios medios y necesitan ser remolcados hasta el otro extremo.

Sin embargo, también se observa a unidades de transporte de carga y pasajeros que intentan atravesar la corriente sin asistencia de maquinaria pesada. Estos vehículos pasan por sectores cercanos al borde de la pista y se enfrentan directamente a la fuerza del agua. Esta problemática se repite durante las temporadas de lluvias y, en anteriores ocasiones, ha estado relacionada con la pérdida de vidas humanas. Frente a esta situación, los pobladores de Chongoyape mantienen su pedido de construcción del puente Juana Ríos, una obra cuyo proyecto permanece paralizado desde hace varios meses.

Lluvias activan quebradas y dejan aislados a caseríos de Chongoyape

Las precipitaciones también ocasionaron la activación de las quebradas Yaipón y Majín, cuyos incrementos de caudal dejaron incomunicados a los caseríos Overazal y Palo Blanco. Asimismo, otras cinco comunidades de Chongoyape presentan dificultades para trasladarse debido a las condiciones de las vías. El tránsito por estos sectores dependerá de que disminuya el volumen de agua acumulada.

En otros puntos de Lambayeque también se reportaron precipitaciones durante la noche del jueves 26 y la madrugada del viernes 27 de noviembre. Los distritos cercanos a Chiclayo registraron lluvias de ligera intensidad, mientras que Chongoyape, Motupe, Olmos y Oyotún soportaron precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo con el pronóstico disponible, las lluvias continuarían durante las siguientes horas del viernes en la región.