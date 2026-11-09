Paul Michael conmueve al revelar que perdió a su segundo hijo en Europa: “Se le quedó en una trompa de Falopio” El integrante de 'Esto es Guerra', Paul Michael, contó uno de los episodios más difíciles de su vida.

Paul Michael contó uno de los episodios más duros que le tocó vivir antes de hacerse conocido en la televisión peruana. Durante una entrevista con el canal de YouTube 'La Linares', el integrante de 'Esto es Guerra' recordó que tenía la ilusión de convertirse en padre por segunda vez.

No obstante, ese deseo no llegó a cumplirse. El exnovio de Pamela López reveló que atravesó una dolorosa pérdida en Europa, una experiencia que hasta ahora había mantenido en secreto.

Paul Michael cuenta cómo perdió a su segundo hijo

En la conversación, Paul Michael explicó que tenía previsto volver a España con la madre de su primera hija. En ese momento, ambos esperaban otro bebé y querían que el nacimiento ocurriera en ese país, donde también buscaban establecerse legalmente.

"Me fui para España otra vez porque iba a tener otro hijo con la mamá de mi hija y nos fuimos para que el bebé nazca allá y tener papeles", contó muy nostálgico.

La pareja ya había comprado los boletos para iniciar esta nueva etapa, pero sus planes quedaron truncados poco antes del viaje. Según relató el cantante, diez días antes de partir, la madre de su hija perdió el embarazo debido a que el bebé quedó alojado en una trompa de Falopio.

"Lo perdió, compramos los pasajes en vano porque diez días antes de viajar perdió el bebé, se le quedó en una trompa de Falopio", confesó.

Paul Michael llegó a España tras perder a su segundo hijo y buscó salir adelante

Pese a la pérdida que sufrió su familia, Paul Michael decidió continuar con sus planes y viajó a España. Su intención era conseguir un empleo que le permitiera mejorar su situación, por lo que empezó a trabajar en el sector de la construcción.

No obstante, vivir en el país europeo no fue como lo había imaginado. En la entrevista con 'La Linares', el exintegrante de 'La granja VIP' recordó que tuvo que enfrentar varios momentos desagradables que acabaron por cansarlo y lo hicieron desistir de seguir viviendo allí.

Aunque para su bien, su suerte cambió. Ganó popularidad tras convertirse en pareja de Pamela López y en la actualidad es uno de los chicos reality más queridos gracias a su participación en 'Esto es Guerra'.