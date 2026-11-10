Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Espectáculos

Onelia Molina sufre aparatoso accidente y se rompe un diente tras fuerte golpe: “Me salvó…”

Onelia Molina sufrió un accidente durante una competencia de ‘Esto es guerra’ y terminó con un diente roto. La chica reality acudió de emergencia a un centro médico especializado con el objetivo de tratar la lesión lo antes posible.

Onelia Molina revela los detalles tras el accidente que la obligó a acudir a emergencia. Composición LR. Instagram
Onelia Molina revela los detalles tras el accidente que la obligó a acudir a emergencia. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

Onelia Molina vivió un inesperado accidente durante una de las competencias de ‘Esto es guerra’. La empresaria recibió un fuerte golpe que provocó que se rompiera una parte de uno de sus dientes, por lo que tuvo que acudir a un consultorio odontológico en plena noche para solucionar el inconveniente y no poner en pausa su agenda.

La chica reality compartió lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde mostró que se encontraba en un centro especializado para recibir atención. Debido a que tenía varias actividades programadas desde temprano del día siguiente, decidió atenderse sin poner ninguna objeción.

Puedes ver

¿Son vecinos? Mario Irivarren admite que Onelia Molina compró departamento en el mismo edificio que él en San Isidro

lr.pe

El aparatoso golpe que dejó a Onelia Molina con el diente roto

El accidente ocurrió mientras la popular ‘Bebishi’ participaba en una de las pruebas del reality de América Televisión. Durante la competencia, la odontóloga recibió un impacto que terminó ocasionándole una fractura en una parte de una de sus piezas dentales. Aunque no brindó mayores detalles sobre las circunstancias exactas del golpe, sí explicó cómo terminó con el diente roto.

LR Focus

La integrante de los ‘guerreros’ decidió contar lo sucedido mediante sus redes sociales, donde publicó una fotografía desde el establecimiento odontológico. "Por un golpe durante la competencia se me rompió una partecita del diente", escribió Molina.

Puedes ver

Kevin Díaz lanza mensaje sobre el amor propio tras rumores de reencuentro entre Onelia Molina y Mario Irivarren: "Mi forma de amar ..."

lr.pe

Onelia Molina revela los detalles de su atención médica de emergencia

Tras sufrir la lesión dental, la figura de espectáculos tuvo que buscar una solución durante la noche. La empresaria explicó que no podía acudir a su propia clínica odontológica, ubicada en el Callao, debido a la hora y a los compromisos que debía cumplir a primera hora del día siguiente.

"Entre todo lo que tengo mañana temprano, no llegaba al Callao [a mi clínica] a esas horas. Menos mal que mi especialista me salvó. Porque mañana toca madrugar y no puedo estar chimuela jajaja", comentó con humor en sus redes sociales.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Papa León XIV EN VIVO en Argentina: sigue el minuto a minuto de la segunda misa, sus recorridos, mensajes, preparativos para su llegada al Perú

Fecha 5 Liga Peruana de Vóley 2026-2027: programación, fecha, hora y canal dónde ver los partidos del torneo

Esposa de Pedro Castillo le pide al papa León XIV visitarlo en Barbadillo: “No ha disminuido nuestro sufrimiento”

Espectáculos

Gia, hija de Christian Meier y Marisol Aguirre, habría encontrado el amor en joven menor que ella: fueron captados juntos y hace sorpresiva confesión

Erika Villalobos impacta al posar junto a Aldo Miyashiro y Gia Rosalino, novia del actor: “Qué suerte…”

Luiggi Yarasca asegura desmentir las denuncias de Florcita Polo con pruebas contundentes: “Esto se va a desbaratar”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Esposa de Pedro Castillo le pide al papa León XIV visitarlo en Barbadillo: “No ha disminuido nuestro sufrimiento”

Cámara de Diputados EN VIVO: diputados debaten informe que recomienda levantar fuero e investigar a Pedro Castillo

Trece detenidos en una operación errónea contra la minería ilegal