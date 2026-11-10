Onelia Molina sufre aparatoso accidente y se rompe un diente tras fuerte golpe: “Me salvó…”

Onelia Molina vivió un inesperado accidente durante una de las competencias de ‘Esto es guerra’. La empresaria recibió un fuerte golpe que provocó que se rompiera una parte de uno de sus dientes, por lo que tuvo que acudir a un consultorio odontológico en plena noche para solucionar el inconveniente y no poner en pausa su agenda.

La chica reality compartió lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde mostró que se encontraba en un centro especializado para recibir atención. Debido a que tenía varias actividades programadas desde temprano del día siguiente, decidió atenderse sin poner ninguna objeción.

El aparatoso golpe que dejó a Onelia Molina con el diente roto

El accidente ocurrió mientras la popular ‘Bebishi’ participaba en una de las pruebas del reality de América Televisión. Durante la competencia, la odontóloga recibió un impacto que terminó ocasionándole una fractura en una parte de una de sus piezas dentales. Aunque no brindó mayores detalles sobre las circunstancias exactas del golpe, sí explicó cómo terminó con el diente roto.

La integrante de los ‘guerreros’ decidió contar lo sucedido mediante sus redes sociales, donde publicó una fotografía desde el establecimiento odontológico. "Por un golpe durante la competencia se me rompió una partecita del diente", escribió Molina.

Onelia Molina revela los detalles de su atención médica de emergencia

Tras sufrir la lesión dental, la figura de espectáculos tuvo que buscar una solución durante la noche. La empresaria explicó que no podía acudir a su propia clínica odontológica, ubicada en el Callao, debido a la hora y a los compromisos que debía cumplir a primera hora del día siguiente.

"Entre todo lo que tengo mañana temprano, no llegaba al Callao [a mi clínica] a esas horas. Menos mal que mi especialista me salvó. Porque mañana toca madrugar y no puedo estar chimuela jajaja", comentó con humor en sus redes sociales.