Francisca Aronsson y Santiago Salinas coincidieron por primera vez en un programa de televisión. | Foto: composición LR/Mande quien mande

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Francisca Aronsson remeció el set de 'Mande quien mande' luego de protagonizar un curioso momento con Santiago Salinas. El participante de ‘Esto es guerra’, hijo del actor mexicano Jorge Salinas y de la modelo peruana Fátima Foggio, llegó al programa para participar en una competencia, sin imaginar que la actriz tendría una particular reacción al verlo frente a ella.

Desde el primer intercambio entre ambos, el nerviosismo de Fran no pasó desapercibido para las conductoras del espacio. La intérprete terminó convirtiéndose en el centro de las bromas y comentarios del programa por su evidente timidez ante la presencia del chico reality, hasta que decidió dar un paso más y sorprendió al público con una inesperada invitación.

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Francisca Aronsson hace inesperada invitación a Santiago Salinas

Todo ocurrió durante el concurso para elegir al Mr. Primavera 2026 en ‘Mande quien mande’, donde Santiago Salinas apareció como uno de los aspirantes al título. Cuando le preguntaron por la participación del chico reality, Francisca Aronsson respondió que le parecía “muy bien”. Sin embargo, su evidente nerviosismo no pasó inadvertido para Laura Huarcayo, ‘La Carlota’ y Tula Rodríguez, quienes aprovecharon el momento para bromear con ella y hacer notar el intenso rubor que apareció en su rostro.

Las bromas se encendieron cuando la actriz tuvo que colocarse frente a Santiago para darle algunos consejos. El joven, quien reveló que estudia actuación, mantuvo la calma y le sonrió a Aronsson, mientras ella reconocía que se sentía tímida ante la presión que había generado en ella esta situación.

Fue entonces cuando Tula Rodríguez le propuso a la recordada 'Pecas' que invitara a Santiago al próximo concierto de la cantante argentina María Becerra en Costa 21. La actriz tomó la sugerencia; sin embargo, en lugar de limitarse a recomendarle el espectáculo, sorprendió al hacerle una propuesta. “Bueno, capaz podemos ir juntos si quieres”, manifestó con una sonrisa.

La respuesta generó gritos y bromas en el set, mientras que el hijo de Jorge Salinas no dejó pasar la oportunidad para contestarle con un comentario que elevó aún más la expectativa del momento. “Sería un placer, en verdad, acompañarte”, respondió el joven.