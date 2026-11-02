Allison Pastor rechaza volver a ‘Esto es Guerra’ y apuesta por una nueva carrera profesional: “Estaré dando sorpresas” La modelo Allison Pastor, esposa de Erick Elera, confesó que a sus 30 años decidió estudiar una peculiar carrera profesional.

Allison Pastor, esposa del actor Erick Elera, sorprendió al anunciar que no volverá a 'Esto es guerra', reality de América TV, donde se convirtió en una de las competidoras más queridas.

La modelo, de 30 años, aseguró que tomó esta decisión para priorizar a su nueva carrera profesional. Además, señaló que las constantes confrontaciones con Rosangela Espinoza y las exigencias físicas del programa influyeron en su salida. Incluso, recordó la lesión que sufrió y que la obligará a permanecer en recuperación tres meses.

"Actualmente me sigo recuperando de mi lesión, ya voy a cumplir tres meses de operada, es un proceso largo y he decidido ya no regresar a Esto es Guerra por los cuidados que debo tener, más aún de una cirugía, y hay mucha exigencia en las competencias físicas", explicó la bailarina.

Allison Pastor revela qué carrera profesional estudiará a sus 30 años

Allison Pastor decidió cerrar su etapa en los realities de competencia para apostar por la actuación, una nueva faceta profesional que espera desarrollar en los próximos meses. La modelo afirmó que actualmente lleva clases en el taller de Michelle Alexander y reveló que su esposo, Erick Elera, fue quien le animó a dar este paso.

"Estoy estudiando actuación en el taller de Michelle Alexander, me inscribí como cualquier persona. Erick (Elera) me apoya en todo, fue el primero que me animó. En diciembre terminó el taller y para el 2027 estaré dando sorpresas. Además, me ha dicho que no se pondrá celoso si existen escenas de besos", contó.

Allison Pastor cuestiona la actitud de Rosangela Espinoza y le recuerda su edad

Al ser consultada sobre Rosangela Espinoza, la modelo Allison Pastor cuestionó el comportamiento de la influencer y señaló que no entiende por qué actúa como una niña de 37 años.

“¿Para qué me la mencionan? No la invoquen, jaja. A veces, cuando chequeo las redes, me salen videos de sus discusiones en el programa y digo: 'Ya está bien grandecita para estas cosas, ya debería cambiar'. Qué pena, la verdad. No tiene nada más que hacer que estar peleándose. Le deseo lo mejor”, finalizó.