Luciana Roy revela detalles de su ‘cita’ con Israel Dreyfus: “Me dijo ‘ven a mi casa y vamos’” Luciana Roy expuso cómo fue su salida con Israel Dreyfus. La locutora reveló la fría actitud del exintegrante de 'Combate' y desató las críticas de María Pía Copello y Mario Hart.

Luciana Roy contó sin filtros, durante el programa 'Sin más que decir', acerca de su improvisada salida con Israel Dreyfus. La conductora de 'Levantados' se pronunció acerca de la actitud del locutor de streaming, señalando la conducta fría que tuvo su acompañante durante su encuentro. Pese a ello, la expresentadora de 'La Granja VIP' también resaltó las acciones que el exreality realizó en su reunión.

La panelista de 'Q+Network' detalló que el presunto próximo conductor de 'Combate', la invitó al avant premiere de una película, por lo que le sugirió que pase por su domicilio para ir al evento. "Nos coordinamos todo y me dijo: ‘Ya, ven a mi casa y vamos’", expresó la presentadora a sus compañeros durante el en vivo. Tras la narración de Roy, los presentadores del espacio liderado por Pía Copello aludieron que el encuentro fue una cita.

Israel Dreyfus es criticado por sus acciones durante su encuentro con Luciana Roy

El exintegrante de 'Combate' fue reprochado por sus compañeros tras el destape relatado por la conductora radial, consultando la frialdad de las conductas de Dreyfus en la reunión, como también indicando las acciones que pudo realizar previo al encuentro del avant premiere donde asistieron. Pese a ello, el exreality no se pronunció ante los comentarios de sus compañeros.

"¿Qué tan frío es? ¿Por qué es frío? ¿qué tipo de cosas hace para que tú digas ‘este tipo es frío’?", preguntó Mario Hart a Roy, aseverando la actitud de su compañero. Asimismo, la recientemente popular 'Suegra del Perú' indicó: "Cualquiera te pasa a recoger, claro, eso faltó", ante el relato de Luciana Roy.

Israel Dreyfus y Luciana Roy son emparejados por sus compañeros

Durante el relato de la exconductora de 'La Granja VIP' sobre su salida con el excombatiente, tanto los panelistas del programa, como personas de la producción preguntaron si su encuentro fue una cita. Ante la consulta, la locutora de Radio Panamericana no confirmó ni negó lo mencionado por sus compañeros

"Yo sí creo que fue como una cita porque te dijo: ‘Vamos, ven conmigo’. ¿Te acuerdas en la lectura de pauta? Se lo dijo directamente a ella", expresó Ethel Pozo con el objetivo de intentar confirmar la pregunta expuesta en su panel.