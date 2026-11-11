Abneer Robles, productor del pódcast ‘Sin más que decir’, regresó este 11 de noviembre tras un breve duelo por la muerte de su padre.

Abneer Robles, productor del pódcast ‘Sin más que decir’, regresó este 11 de noviembre tras un breve duelo por la muerte de su padre. Foto: Youtube.

Este miércoles 11 de noviembre, Abneer Robles, productor del pódcast 'Sin más que decir', reapareció en el programa de streaming tras tomarse unos días para vivir su duelo tras la muerte de su padre. Además de contar algunas anécdotas de su progenitor, el realizador agradeció las muestras de afecto de su comunidad y no dudó en exponer un error de sus compañeros.

Cabe recordar que María Pía Copello anunció que el lunes 9 de noviembre no iba a haber programas de 'No aclares que oscureces' ni 'Sin más que decir' debido al fallecimiento del padre de Abneer Robles, productor principal de ambos espacios. "Agradecemos su compresión y nos unimos el dolor de Abneer y su familia en este difícil momento", expresó la conductora en su comunicado.

Abneer Robles expone a sus compañeros de 'Sin más que decir'

Más tranquilo, Abneer Robles volvió al trabajo y expresó su gratitud por los mensajes que le mandaron. "Agradecer todas las muestras de cariño que hemos recibido. Paradójicamente a mi papá le encantaban las flores. Siempre se iba a Acho y compraba y él mismo comprar variedad de flores. Y en su velorio, el cuarto estaba repleto de flores. Leímos las tarjetas y hubo como 70 tarjetas. Fue un momento jocoso", comentó.

Luego, Abneer Robles expuso a sus compañeros de 'Sin más que decir' al contar lo que decía la tarjeta que le enviaron. "¿Cómo me van a regalar flores de canje? Se malean, de verdad (…) ¡se pasaron!", sostuvo el exproductor de 'La manada'.

A manera de defensa, Luciana Roy y Ethel Pozo explicaron que ellos sí pagaron por las flores que le mandaron a Robles, pero aparentemente, la florería se quiso sumar a las muestras de condolencias, sin avisarles. "Tengo el yape de todos", dijo la locutora. "Ha sido muy gracioso. Este tipo de cosas, a mi papá le hubiese encantado. Ese tipo de disparate le hubiese encantado", añadió el productor peruano, quien tomó con gracia el error.