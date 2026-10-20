Yahaira Plasencia presenta su nuevo sencillo, 'Cuánto te debo', una propuesta de salsa romántica que refleja una nueva etapa en su carrera. La cantante peruana apuesta por una combinación de arreglos tropicales modernos y matices urbanos, mientras aborda en la letra el desamor, las cuentas emocionales pendientes y la necesidad de cerrar ciclos sentimentales.

El lanzamiento también tiene un significado especial para la artista, pues el videoclip oficial fue filmado en las históricas calles del Rímac, el distrito limeño que la vio nacer y dar sus primeros pasos en la música. Con esta producción audiovisual, la exchica reality rememora su trayectoria y destaca el esfuerzo y la perseverancia que marcaron su camino hasta consolidarse como una figura de la salsa peruana con proyección internacional.

Yahaira Plasencia vuelve al Rímac para grabar su videoclip de 'Cuánto te debo'

La elección del Rímac como escenario del videoclip de 'Cuánto te debo' representa un homenaje a las raíces de Yahaira Plasencia. Las calles de este tradicional distrito limeño forman parte de una propuesta audiovisual que conecta el presente artístico de la cantante con sus orígenes y las experiencias que acompañaron sus primeros pasos en la música.

A través de las imágenes, la producción repasa simbólicamente el recorrido de la intérprete, desde sus inicios hasta su consolidación en la escena salsera. De esta manera, el lanzamiento no solo presenta una nueva canción, sino que también pone en primer plano el vínculo de la artista con el lugar donde nació y comenzó a construir su carrera.

En el apartado musical, 'Cuánto te debo' combina una base de salsa romántica con arreglos tropicales contemporáneos y sutiles influencias urbanas. La propuesta aborda una ruptura sentimental desde la perspectiva de las emociones pendientes y la decisión de poner punto final a una relación.

Otro aspecto destacado de este estreno es la participación directa de Yahaira Plasencia en la composición y producción musical. Esta intervención refleja una faceta más integral de su trabajo artístico y acompaña la evolución que busca imprimir a su repertorio.

El sencillo 'Cuánto te debo' ya está disponible en YouTube, Spotify y las principales plataformas digitales de distribución musical.