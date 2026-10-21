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Yahaira Plasencia sufre dolorosa pérdida familiar y reaparece afectada: "Lo adoro... ya no está con nosotros"

Con el rostro afligido, la cantante Yahaira Plasencia manifestó que se encuentra conmocionada por esta pérdida junto a su familia, por lo que se encuentra un poco ausente del foco mediático.

Yahaira Plasencia compartió su dolor en redes sociales tras sufrir la pérdida de su familiar.
Yahaira Plasencia compartió su dolor en redes sociales tras sufrir la pérdida de su familiar.Foto: composición LR/Instagram
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Yahaira Plasencia afronta uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La cantante confirmó la muerte de su tío Koke, un familiar al que recordaba con especial cariño y que, según contó, tuvo una presencia importante durante su infancia.

Horas después de compartir un primer mensaje de despedida, la conocida salsera peruana volvió a aparecer ante sus seguidores mediante una historia de Instagram. Con evidente emoción y los ojos enrojecidos por el llanto, reveló que su familia aún intenta asimilar la partida de su ser querido.

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Yahaira Plasencia llora la muerte de su querido familiar

El primer pronunciamiento de la salsera llegó a través de una fotografía junto a su tío, imagen que acompañó con unas palabras cargadas de afecto. En esa publicación, decidió recordarlo por el carácter alegre que lo distinguía y por los momentos que compartieron a lo largo de los años. “Te quiero recordar así: con esa sonrisa, con tu chispa de siempre. Koke del Perú, te extrañaré mucho”, escribió la intérprete de salsa al rendirle homenaje en sus historias de Instagram.

La novia de Luis Fernando ‘Don Diablo’ también agradeció el cariño que su tío les brindó tanto a ella como a sus hermanos durante la niñez. “Gracias por todos esos cuidados de niña, no solo conmigo, con mis hermanos también. Te adoro, Koke. Descansa en paz”, expresó, acompañando la publicación con la canción ‘Mambo No. 5’, tema que, según contó, era uno de los favoritos de su familiar.

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Más adelante, Yahaira reapareció en un breve video también publicado en sus historias. Desde lo que parecía ser el funeral de su tío, la artista se mostró visiblemente afectada y explicó el difícil momento que atraviesa junto a sus seres queridos. “Sé que ando un poco perdida. Bueno, ustedes ya saben: estoy en unos días muy difíciles con mi familia por mi tío, que se nos fue, un tío al cual adoro muchísimo. Ya no está con nosotros. Estamos todos muy conmocionados, por eso estoy un poco ausente. Les mando un beso y que Dios me los bendiga”, comentó.

Las imágenes reflejaron el duro golpe emocional que enfrenta la cantante, quien por ahora ha optado por mantenerse alejada de la exposición habitual para acompañar a su familia en medio del duelo.

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