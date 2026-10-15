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Daniela Darcourt sorprende a Yahaira Plasencia con llamada en vivo y lanza fuerte mensaje: "Todas las víboras"

Yahaira Plasencia no ocultó su sorpresa ante las palabras de Daniela Darcourt en una llamada en vivo. Ambas cantantes son consideradas entre las salseras más destacadas de Perú.

Daniela Darcourt se conectó por llamada al podcast '¿Qué puede salir mal?', donde Yahaira Plasencia se encontraba como invitada.
Daniela Darcourt se conectó por llamada al podcast '¿Qué puede salir mal?', donde Yahaira Plasencia se encontraba como invitada.Foto: composición LR/TikTok/La Sustancia/Instagram
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La participación de Yahaira Plasencia en el podcast ‘¿Qué puede salir mal?’ tomó un giro inesperado cuando Daniela Darcourt se conectó mediante una llamada en vivo. Lo que parecía una intervención casual terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la transmisión.

Durante el intercambio, ambas artistas representativas de la salsa peruana abordaron las experiencias que han vivido dentro del espectáculo nacional. Sin embargo, una frase de la intérprete de ‘Señor Mentira’ llamó especialmente la atención de la popular ‘Yaha’, quien no ocultó su sorpresa al escuchar una contundente reflexión sobre las personas que han encontrado en el camino.

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Daniela Darcourt se conecta con llamada en vivo a podcast y sorprende a Yahaira Plasencia

La escena ocurrió en el podcast ‘¿Qué puede salir mal?’, conducido por Carlos Vílchez y Anahí de Cárdenas, donde Yahaira Plasencia fue invitada para conversar sobre distintos temas vinculados a su carrera artística, a su romance con el empresario Luis Fernando ‘Don Diablo’ y a las dinámicas que existen en el medio local. En medio del diálogo, los conductores establecieron comunicación telefónica con Daniela Darcourt.

Al escucharla, la llamada ‘Patrona de la Salsa’ la saludó con amabilidad y mostró coincidencias con algunas de sus apreciaciones sobre el ambiente artístico. “Yo pienso exactamente igual que tú”, expresó la intérprete de ‘Sé que te amaré’ durante la conversación.

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Fue entonces cuando la ‘Reina de la Salsa’ tomó la palabra y lanzó una frase que provocó una visible reacción de sorpresa en Yahaira. Darcourt aseguró que ambas conocían bien ciertas situaciones detrás de cámaras, vinculadas a personas que actuaron hacia ellas con falsedad. “Es que es verdad. Tú y yo lo sabemos porque a ti te han sonreído todas las víboras, a mí me han sonreído todas, y al final...”, comentó Daniela sobre la autenticidad de algunas personas dentro del espectáculo.

La expresión generó risas y asombro en el set, pero también reforzó la idea de que las dos artistas comparten experiencias similares pese a que durante años se las ha ubicado en bandos opuestos. De hecho, los enfrentamientos más notorios han surgido entre seguidores de ambas, quienes suelen debatir sobre quién representa mejor a la salsa peruana contemporánea.

A pesar de esas comparaciones, el intercambio telefónico mostró un trato cercano y respetuoso. Hasta la fecha, una de las pocas ocasiones en que compartieron escenario fue durante la final de ‘Esto es guerra’, donde interpretaron juntas el tema ‘La copa de la vida’, una presentación que sorprendió al público por reunir a dos de las figuras más reconocidas del género en el país.

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