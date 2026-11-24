‘Un día en la vida’ llega al Teatro Peruano Japonés: fechas y entradas para el esperado tributo a The Beatles El montaje, dirigido por Edmundo Delgado, se enfoca en una fidelidad musical que enamorará tanto a fans de la banda como a nuevas generaciones.



'Un día en la vida' vuelve a los escenarios con una propuesta que busca transportar al público al universo musical de The Beatles. Antes de escuchar la primera nota, los asistentes podrán encontrarse con figuras a escala real de John, Paul, George y Ringo. Luego, serán parte de un espectáculo que combina pantallas, iluminación y efectos especiales con la presentación de una banda y una orquesta sinfónica en vivo.

El repertorio toma como hilo conductor la historia de la película 'Yellow Submarine', en la que el cuarteto de Liverpool emprende una aventura para rescatar una ciudad sumida en el caos. La puesta en escena recorre diferentes etapas de la música del grupo británico, desde la energía del rock and roll hasta canciones emblemáticas como 'All You Need Is Love' y 'Hey Jude'.

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El espectáculo ‘Un día en la vida’ regresa al Teatro Peruano Japonés del 5 al 8 de diciembre.

'Un día en la vida' vuelve al Teatro Peruano Japonés

El espectáculo ofrecerá cuatro funciones en el Teatro Peruano Japonés, ubicado en la avenida Gregorio Escobedo 803, en Jesús María. Las presentaciones se realizarán el 5, 6, 7 y 8 de diciembre, desde las 8.00 p. m., y tendrán una duración aproximada de tres horas.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket. La propuesta está dirigida tanto a los seguidores de The Beatles como a las nuevas generaciones que quieran acercarse a las canciones que marcaron la historia de la música.

A diferencia de un concierto tributo convencional, el montaje busca reproducir los temas con fidelidad a los arreglos, instrumentos y matices de las grabaciones originales. Para ello, reúne a músicos e intérpretes de formación sinfónica, además de una dotación instrumental que permite recrear la complejidad de la discografía del cuarteto británico.

"Está pensado especialmente para quienes aún no están familiarizados con los Beatles y van a acercarse a su obra de una forma muy singular. Quizás jamás hayan oído sus temas en álbumes y los van a vivir por primera vez en un escenario, lo cual brinda una vivencia completamente distinta y mucho más enriquecedora. Para nosotros, lograr que cada pieza suene idéntica a los discos es la prioridad, por admiración y cariño hacia The Beatles", señala Edmundo Delgado, creador y director del montaje desde 1990.

Con el objetivo de alcanzar esa fidelidad musical, la banda y la orquesta interpretarán las partituras originales y utilizarán instrumentos similares a los que se emplearon durante las sesiones de grabación de The Beatles.

El elenco también contará con la participación del actor Hugo Salazar, quien interpretará varias canciones con un registro vocal similar al de Ringo Starr. A él se suma Javo Moscoso, junto con Tavo Castillo, Carlos Guerrero, Edmundo Delgado, Renzo Dalí, Carlo André Olide y Jeremy Castillo.