Dina Páucar sorprende al pedirle un nieto a su hijo Alejandro con Yarita Lizeth: "Ponte las pilas" Tras confirmar que se convertirá en abuela por primera vez debido al embarazo de su hija Killay, Dina Páucar le envió un singular mensaje a su primogénito Alejandro, quien es pareja de Yarita Lizeth.

La llegada del primer nieto de Dina Páucar ha llenado de entusiasmo a la reconocida cantante vernacular. Luego de que se conociera que su hija menor, Killay, espera un bebé junto a Marcos Sacramento, la artista compartió su felicidad y dejó al descubierto uno de sus mayores anhelos familiares.

Sin embargo, en medio de la celebración por esta nueva etapa, la intérprete de 'Que lindos son tus ojos' llamó la atención con un comentario dirigido a otro integrante de su familia. Esta vez, el mensaje tuvo como destinatario a su hijo mayor, Alejandro Páucar, y a la cantante Yarita Lizeth, quienes mantienen una relación sentimental que ha sido pública desde diciembre de 2025.

Dina Páucar será abuela por primera vez

La noticia del embarazo de Killay fue recibida con entusiasmo por todo su entorno. La joven destacó el respaldo que ha encontrado en sus seres queridos durante esta etapa y reveló la emoción que siente su madre ante la pronta llegada del bebé. “Mi mamá está muy feliz. No puedo pedirle más a la vida que sea un bebé que llega con mucho amor de parte de toda la familia”, declaró a ‘América Hoy’.

Marcos Sacramento, su pareja, también dedicó palabras de reconocimiento a la popular ‘Diosa Hermosa del Amor'. Al referirse al vínculo que ha construido con su suegra, señaló: “Es muy amable, cariñosa. Tiene cariño de mamá. Yo le tengo un gran respeto”.

Lejos de ocultar la emoción que atraviesa, Dina Páucar aseguró que este momento tiene un valor especial en su vida. Al hablar sobre la próxima llegada de su primer nieto, remarcó: “Priorizo, antes de la carrera, ser mamá. Muy feliz por mi primer nieto que llega”.

Dina Páucar y su pedido a su hijo mayor, Alejandro, pareja de Yarita Lizeth

No obstante, fue otro comentario el que terminó captando la atención de sus seguidores. Aprovechando la conversación sobre el nuevo integrante de la familia, la artista de 57 años se dirigió a Alejandro Páucar, pareja de la también cantante Yarita Lizeth, con una frase directa. “Ya le hemos dicho: ‘Alejandro, ponte las pilas’”, señaló, dejando entrever que también espera recibir una noticia similar por parte de la pareja.

Mientras espera el nacimiento de su primer nieto, Páucar también destacó el enorme cariño que siente por la intérprete puneña de 36 años, a quien considera ya como un miembro más de la familia. “Es una hija más, lo sabe. La quiero”, sentenció.