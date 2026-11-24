Susy Díaz denuncia que es víctima de extorsión y expone fuertes mensajes: le exigen S/500.000 por no atentar contra ella y su familia Los extorsionadores, identificados como miembros de Los Injertos del Norte, enviaron mensajes intimidantes a Susy Díaz y amenazaron con atentar contra ella, su hija Flor Polo y su entorno más cercano.

Las amenazas contra Susy Díaz llegaron tras su regreso a Perú por el caso de presunta violencia contra su hija Flor Polo. | Foto: composición LR/Instagram

Las amenazas contra Susy Díaz llegaron tras su regreso a Perú por el caso de presunta violencia contra su hija Flor Polo. | Foto: composición LR/Instagram Foto: composición LR/Instagram

Susy Díaz reveló que viene siendo víctima de extorsión y que presuntos delincuentes le exigen el pago de S/500.000 a cambio de no atentar contra ella ni contra su familia. La excongresista hizo pública la denuncia luego de recibir mensajes intimidantes en los que los remitentes amenazan con hacerle daño a ella, a su hija Flor Polo y a su entorno más cercano si no entrega el monto exigido.

Ante la gravedad de la situación, la conocida figura de la farándula nacional anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para brindar mayores detalles sobre lo ocurrido.

Susy Díaz denuncia que es víctima de extorsión

Según información a la que tuvo acceso La República, los presuntos extorsionadores enviaron a Susy Díaz mensajes intimidantes y documentos que contendrían información relacionada con su familia. Entre el material recibido figura un texto que fue compartido de manera íntegra con este medio de comunicación.

En el mensaje puede leerse: "Susana Diaz Diaz ex congresista te la voy a hacer práctico tu ya sabes como es en Perú sabemos que volviste por el tema de tu hija florcita y te vamos a pedir la colaboración de 500mil soles por la seguridad tuya y de tu hija atenta mente los injertos del norte".

El remitente de este mensaje y de otra comunicación intimidante se identifica como integrante de Los Injertos del Norte, organización criminal mencionada en investigaciones policiales por presuntos casos de extorsión y otros delitos violentos. A esta banda también se le han atribuido amenazas contra figuras de la música chicha, entre ellas Chechito, Chacalón Jr. y Toño Centella.

Las amenazas contra Susy Díaz llegaron tras su regreso a Perú por el caso de presunta violencia contra su hija Flor Polo.

En el mensaje dirigido a la también cantante, los presuntos extorsionadores hacen referencia al conflicto familiar que atraviesa su hija Florcita, quien recientemente denunció a su pareja por presunta agresión física y psicológica. Tras conocerse este caso, la excongresista retornó al país desde España para acompañarla.

No es la primera vez que la familia de Susy Díaz afronta una situación similar. En 2025, Flor Polo denunció haber recibido amenazas extorsivas, lo que habría obligado a reforzar sus medidas de seguridad y modificar algunas de sus actividades públicas. Además, la excongresista ha relatado en distintas oportunidades que enfrentó episodios de violencia e intimidación a lo largo de su vida pública.