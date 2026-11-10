Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Keiko chotea al Papa a su llegada al Perú y ¿Castillo sale libre? | Arde Troya con Juliana Oxenford

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Espectáculos

Dina Páucar se casa tras 30 años de relación y revela impactantes detalles de su boda: “Tiene que ser apoteósico”

Dina Páucar anunció su matrimonio con Rubén Sánchez tras 30 años juntos. La intérprete de 'Qué lindos son tus ojos' reveló cómo fue su pedida de mano y anunció cuándo llegará al altar.

Dina Paucar narra el emotivo momento que vivió durante su pedida de mano. Composición LR. Instagram
Dina Paucar narra el emotivo momento que vivió durante su pedida de mano. Composición LR. Instagram
Por
google iconLa República en Google

Dina Páucar sorprendió al revelar que llegará al altar con Rubén Sánchez, su compañero de vida durante tres décadas. La cantante folclórica recibió el anillo de compromiso en junio de 2026, durante una reunión familiar en Punta Sal, donde sus hijos organizaron una pedida de mano que la tomó por sorpresa.

En una entrevista con el programa 'En Escena' de RPP, la popular 'Diosa hermosa del amor' contó cómo vivió aquel momento y adelantó algunos detalles de la celebración. Aunque todavía deben coordinar sus agendas, ambos esperan concretar el matrimonio antes de finalizar el año.

Puedes ver

Dina Páucar anuncia emocionada que se convertirá en abuela por primera vez y revela cuándo nacerá su nieto: “Estoy muy feliz”

lr.pe

Los detalles detrás de la próxima boda de Dina Páucar

Dina Páucar junto a su pareja tienen previsto llegar al altar antes de que termine 2026, aunque señaló que todavía necesitan organizar algunos detalles de la celebración debido a los compromisos profesionales que ambos deben atender. La artista adelantó que no tendrán una única ceremonia, pues planean realizar una civil y otra religiosa con características diferentes.

LR Focus

La primera será un encuentro reservado para compartir el momento con sus personas más cercanas, mientras que la segunda tendrá una recepción mucho más grande. "Creo que el matrimonio civil va a ser muy íntimo y el religioso tiene que ser apoteósico", comentó la intérprete de 'Todo empezó como jugando', quien dejó entrever que desea una reunión especial para marcar el inicio de esta nueva etapa junto a su compañero de vida.

Puedes ver

Dina Páucar enfurece contra artistas que cantan sus canciones sin darle crédito: “Tengan la gentileza de poner el nombre de la autora”

lr.pe

Así fue la sorpresiva pedida de mano a Dina Páucar en Punta Sal

La propuesta de matrimonio tomó completamente desprevenida a la cantante. Según contó la artista, en junio viajó con su familia a Punta Sal, convencida de que disfrutaría de unos días de descanso y celebraría anticipadamente su cumpleaños. Sin embargo, sus hijos habían preparado una sorpresa especial para reunir a todos y acompañar uno de los momentos más importantes de su relación con Rubén Sánchez.

La intérprete recordó que inicialmente pensó que el viaje duraría cinco días y que el único propósito era compartir tiempo en familia junto al mar. No imaginó que su pareja aprovecharía la ocasión para pedirle matrimonio frente a sus seres queridos. "Sí, para mí fue sorpresa, sinceramente, no lo esperaba. Pero bueno, eso fue en junio con todos mis hijos en una reunión, una sorpresa", relató la reconocida 'Diosa hermosa del amor'

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 10 de noviembre de 2026

Por Carlin | 10 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectacular quinto puesto de Thiago Goyzueta en los 2 mil metros con obstáculos en Dakar 2026

Papa León XIV EN VIVO desde Córdoba, Argentina: sigue el minuto a minuto de la segunda misa, sus recorridos, mensajes, preparativos para su llegada al Perú

“¡Vayan y sean santos!”, el mensaje de León XIV a 650.000 fieles durante una misa en Córdoba

Espectáculos

Gustavo Salcedo y periodista de Latina protagonizan tenso cruce de palabras en redes sociales: "Calladito te ves más bonito”

Magaly Medina explota en vivo contra Luiggi Yarasca y lo corta tras tenso reclamo por denuncia de Florcita Polo: “A mí no me amenaces”

Paul Michael conmueve al revelar que perdió a su segundo hijo: “Se le quedó en una trompa de Falopio”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Congreso: Comisión de Ética aprueba informe que recomienda investigar al diputado Víctor Piñán

Sala Penal de la Suprema anularía la condena al expresidente Castillo

Tensión en las Cámaras del Congreso: Óscar Reto cuestiona a Miguel Torres por el debate de la ley de presupuesto