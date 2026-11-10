Dina Páucar se casa tras 30 años de relación y revela impactantes detalles de su boda: “Tiene que ser apoteósico” Dina Páucar anunció su matrimonio con Rubén Sánchez tras 30 años juntos. La intérprete de 'Qué lindos son tus ojos' reveló cómo fue su pedida de mano y anunció cuándo llegará al altar.

Dina Páucar sorprendió al revelar que llegará al altar con Rubén Sánchez, su compañero de vida durante tres décadas. La cantante folclórica recibió el anillo de compromiso en junio de 2026, durante una reunión familiar en Punta Sal, donde sus hijos organizaron una pedida de mano que la tomó por sorpresa.

En una entrevista con el programa 'En Escena' de RPP, la popular 'Diosa hermosa del amor' contó cómo vivió aquel momento y adelantó algunos detalles de la celebración. Aunque todavía deben coordinar sus agendas, ambos esperan concretar el matrimonio antes de finalizar el año.

Los detalles detrás de la próxima boda de Dina Páucar

Dina Páucar junto a su pareja tienen previsto llegar al altar antes de que termine 2026, aunque señaló que todavía necesitan organizar algunos detalles de la celebración debido a los compromisos profesionales que ambos deben atender. La artista adelantó que no tendrán una única ceremonia, pues planean realizar una civil y otra religiosa con características diferentes.

La primera será un encuentro reservado para compartir el momento con sus personas más cercanas, mientras que la segunda tendrá una recepción mucho más grande. "Creo que el matrimonio civil va a ser muy íntimo y el religioso tiene que ser apoteósico", comentó la intérprete de 'Todo empezó como jugando', quien dejó entrever que desea una reunión especial para marcar el inicio de esta nueva etapa junto a su compañero de vida.

Así fue la sorpresiva pedida de mano a Dina Páucar en Punta Sal

La propuesta de matrimonio tomó completamente desprevenida a la cantante. Según contó la artista, en junio viajó con su familia a Punta Sal, convencida de que disfrutaría de unos días de descanso y celebraría anticipadamente su cumpleaños. Sin embargo, sus hijos habían preparado una sorpresa especial para reunir a todos y acompañar uno de los momentos más importantes de su relación con Rubén Sánchez.

La intérprete recordó que inicialmente pensó que el viaje duraría cinco días y que el único propósito era compartir tiempo en familia junto al mar. No imaginó que su pareja aprovecharía la ocasión para pedirle matrimonio frente a sus seres queridos. "Sí, para mí fue sorpresa, sinceramente, no lo esperaba. Pero bueno, eso fue en junio con todos mis hijos en una reunión, una sorpresa", relató la reconocida 'Diosa hermosa del amor'