Partidos de hoy, martes 24 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de los encuentros en la Champions League y en los distintos campeonatos sudamericanos.
Los partidos del martes 24 de noviembre de 2026 incluyen encuentros en la Champions League y en los torneos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Arsenal vs Borussia Dortmund, Manchester City contra Napoli y América de Cali ante Deportivo Cali. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
Este martes arranca la quinta jornada en la Liga de Campeones y tiene al partido Real Madrid vs PSV como el enfrentamiento más atractivo del día. De igual forma, habrá acción en Sudamérica en países como Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, donde se jugarán sus respectivos torneos.
Partidos de la Champions League HOY
- Bodo/Glimt vs LASK
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Galatasaray vs Aston Villa
- Hora: 12.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Arsenal vs Borussia Dortmund
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Como vs AEK
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Feyenoord vs Oporto
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Manchester City vs Napoli
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- RB Leipzig vs Lens
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Real Madrid vs PSV
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Slovan Bratislava vs Real Betis
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Brasil HOY
- Chapecoense vs Palmeiras
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Premiere
Partidos de la Copa de Chile HOY
- Coquimbo vs U. La Calera
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: TNT Sports
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
- Millonarios vs Atlético Bucaramanga
- Hora: 6.20 p. m.
- Canal: Win Sports
- América de Cali vs Deportivo Cali
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: Win Sports
Partidos de la Copa de Venezuela HOY
- Universidad Central vs Anzoátegui FC
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: FUTVE