Partidos de hoy, martes 24 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO Conoce EN VIVO la programación de este martes, horarios y canales de TV de los encuentros en la Champions League y en los distintos campeonatos sudamericanos.

Los partidos del martes 24 de noviembre de 2026 incluyen encuentros en la Champions League y en los torneos sudamericanos. Entre los duelos destacados de hoy figuran Arsenal vs Borussia Dortmund, Manchester City contra Napoli y América de Cali ante Deportivo Cali. Revisa la programación completa, los horarios y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

Este martes arranca la quinta jornada en la Liga de Campeones y tiene al partido Real Madrid vs PSV como el enfrentamiento más atractivo del día. De igual forma, habrá acción en Sudamérica en países como Brasil, Chile, Colombia y Venezuela, donde se jugarán sus respectivos torneos.

Partidos de la Champions League HOY

Bodo/Glimt vs LASK

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Galatasaray vs Aston Villa

Hora: 12.45 p. m.

Canal: ESPN

Arsenal vs Borussia Dortmund

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Como vs AEK

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Feyenoord vs Oporto

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Manchester City vs Napoli

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

RB Leipzig vs Lens

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Real Madrid vs PSV

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Slovan Bratislava vs Real Betis

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

Chapecoense vs Palmeiras

Hora: 4.00 p. m.

Canal: Premiere

Partidos de la Copa de Chile HOY

Coquimbo vs U. La Calera

Hora: 5.00 p. m.

Canal: TNT Sports

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

Millonarios vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6.20 p. m.

Canal: Win Sports

América de Cali vs Deportivo Cali

Hora: 8.30 p. m.

Canal: Win Sports

Partidos de la Copa de Venezuela HOY