Keiko Fujimori solicitó autorización al Senado para viajar a la ciudad de Barranquilla, Colombia, el jueves 3 de diciembre de 2026 con el fin de participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia.

El pedido formal llegó al Congreso este martes 24 de noviembre a través de un oficio firmado por Fujimori y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta. Según detalla el documento, el gabinete ministerial ya aprobó previamente esta solicitud.

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