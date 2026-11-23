Bajo las aguas del Pacífico: un robot submarino halla rastros de la erupción explosiva más profunda del mundo cerca de la fosa de las Marianas El estudio de la fosa de las Marianas mostró flujos piroclásticos y formaciones geológicas singulares. Los investigadores trabajan ahora en identificar los lugares de erupción mientras analizan las muestras recolectadas.

Un estudio publicado en Frontiers in Earth Science detalla cómo el robot submarino Jason/Medea recolectó rocas cerca del abismo Challenger, a más de 6.000 metros de profundidad. | Foto: Frontiers in Earth Science

Un estudio publicado en Frontiers in Earth Science detalla cómo el robot submarino Jason/Medea recolectó rocas cerca del abismo Challenger, a más de 6.000 metros de profundidad. | Foto: Frontiers in Earth Science

A más de 6.000 metros bajo el océano Pacífico occidental, el robot submarino Jason/Medea recolectó fragmentos rocosos cerca del abismo Challenger. Según un estudio difundido en Frontiers in Earth Science, estas muestras corresponden a los depósitos piroclásticos más profundos del mundo, prueba definitiva de la erupción explosiva subacuática documentada a mayor nivel abisal hasta la fecha.

La misión científica ocurrió a finales de 2024 con el objetivo de descifrar por qué este sector de la fosa de las Marianas roza los 11.000 metros. Mediante siete inmersiones a lo largo de 300 kilómetros, el vehículo remoto examinó las paredes geológicas hasta los 6.500 metros. "El vulcanismo explosivo cerca de las fosas oceánicas es inusual", señaló Robert J. Stern, geólogo de la Universidad de Texas en Dallas y autor principal del hallazgo.

Un hallazgo sin precedentes en las rocas volcánicas de la fosa de las Marianas

Una expedición en el sector occidental de la fosa de las Marianas registró delgados estratos volcánicos sobre el lecho marino. A 6.148 metros de profundidad, las cámaras captaron el frente de un flujo piroclástico, mientras que a 6.334 metros hallaron losas agrietadas que los científicos atribuyen a la contracción térmica del sedimento tras enfriarse.

Un pepino de mar de aguas profundas (holoturia), fotografiado durante la misma expedición científica en la que el robot submarino Jason/Medea recolectó rocas cerca del abismo Challenger. Foto: Frontiers in Earth Science

Esos depósitos surgieron en el antearco, una zona adyacente a la trinchera oceánica donde el manto terrestre suele carecer del calor necesario para fundirse y generar magma. Además, la enorme presión hidrostática condiciona este fenómeno. Según el investigador Stern, en esas zonas abisales "los gases del magma no pueden expandirse tanto", factor que atenúa la violencia eruptiva en comparación con la superficie o las aguas someras.

Los especialistas dedujeron que el material incandescente descendió por la pendiente submarina y recorrió un trayecto breve. Dichos fragmentos conservaron la temperatura suficiente para fusionarse entre sí y originar placas compactas. "Aún no hemos identificado los lugares de erupción", precisó el experto.

Se descubrió un flujo piroclástico a 6.148 metros bajo el nivel del mar. Foto: Frontiers in Earth Science

¿Cómo influye el movimiento de las placas tectónicas en la profundidad de la fosa de las Marianas?

Hace unos 52 millones de años, la placa del Pacífico inició su descenso bajo la del mar de Filipinas, fenómeno conocido como subducción, lo cual originó la fosa de las Marianas. En el extremo sur, donde yace el abismo Challenger, el segmento sumergido resulta más corto y estrecho respecto al sector norte; esta geometría promueve un ángulo de caída mucho más pronunciado.

Asimismo, el acoplamiento entre ambas estructuras geológicas presenta una notable debilidad en dicha área. Según la investigación publicada en Frontiers, la franja donde permanecen unidas es sumamente angosta, factor que permite a la corteza inferior inclinarse con mayor libertad y explica la hondura excepcional de esta depresión oceánica.

Por otra parte, los análisis evidencian dos mecanismos distintos en la ampliación del antearco: al este abundan las peridotitas —rocas del manto expuestas tras el estiramiento del terreno—, mientras al oeste predominan materiales volcánicos recientes derivados del aporte de magma. Los científicos deberán recolectar nuevos fragmentos y aplicar datación radiométrica para confirmar esta hipótesis sobre la evolución del fondo marino.