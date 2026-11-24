Rolando Arellano en CADE 2026: "No hemos conseguido que los beneficios del crecimiento lleguen a los peruanos"" | CADE

Rolando Arellano en CADE 2026: "No hemos conseguido que los beneficios del crecimiento lleguen a los peruanos"" | CADE

El presidente de CADE Ejecutivos 2026, Rolando Arellano, cuestionó el rumbo del desarrollo económico del país y advirtió que el crecimiento de los últimos años no ha logrado reducir las desigualdades entre las distintas zonas del Perú.

Durante la inauguración del foro empresarial que se viene desarrollando en Urubamba, Cusco, señaló que el modelo de desarrollo ha favorecido a determinadas ciudades y que aún existen regiones que no han aprovechado las oportunidades de inversión y progreso.

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"No hemos conseguido que los beneficios del crecimiento lleguen suficientemente bien a todos los peruanos. Nos hemos concentrado donde era más fácil y cómodo invertir, donde era más fácil producir y desarrollar negocios y mientas unas ciudades progresaban muchas otras quedaban rezagadas. A pesar de que el ingreso en regiones desde hace algunos años crece y supera al de Lima", sostuvo.

El pronunciamiento del presidente de CADE se produce durante la edición 64 del encuentro empresarial, organizado por IPAE Acción Empresarial bajo el lema 'Unidos para Avanzar'. La primera jornada aborda los obstáculos que enfrenta el país para sostener su crecimiento, entre ellos la informalidad y la polarización política.

"Es cierto que hay amenazas, que la inteligencia artificial va a reemplazar empleo, pero no va a reemplazar nuestros arándanos. La IA no compite con nuestro cobre, sino que lo necesita para funcionar. Nunca hubo tantos inversionistas en el Perú de tantos lugares del mundo haciendo cola para tener el go para sus proyectos", agregó.