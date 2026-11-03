Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOLluvias en Lima, Piura, Chiclayo y Tumbes EN VIVO hoy: pronóstico del clima en Perú
Espectáculos

Dina Páucar anuncia emocionada que se convertirá en abuela por primera vez y revela cuándo nacerá su nieto: “Estoy muy feliz”

La cantante Dina Páucar sorprendió al confesar que su hija menor la convertirá en abuela en solo un mes.

Dina Páucar anuncia emocionada el nacimiento de su primer nieto. Composición LR. YouTube
Dina Páucar anuncia emocionada el nacimiento de su primer nieto. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

Dina Páucar sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se convertirá en abuela por primera vez. Durante un homenaje hacia ella en el programa 'América Hoy', la cantante vernacular dio a conocer el suceso, mientras presentaba a los miembros de su familia, donde señaló que todos actualmente se dedican también a las artes folclóricas, tanto en el canto como en el baile.

La apodada 'Voz del amor' no contuvo su emoción al revelar que pese a que los integrantes de su hogar cuentan con una carrera profesional, se dedican al igual que su madre a las manifestaciones tradicionales en la danza y la interpretación. Asimismo, la cantante señaló que este domingo celebraría su aniversario número 36 de vida artística en el distrito de Puente Piedra.

Puedes ver

Dina Páucar enfurece contra artistas que cantan sus canciones sin darle crédito: “Tengan la gentileza de poner el nombre de la autora”

lr.pe

Dina Páucar revela los detalles acerca del nuevo bebé en su familia

La intérprete de 'Que lindo son tus ojos' informó conmovida en el programa conducido por el controversial Edson Dávila, acerca del nacimiento del nuevo miembro de su familia, donde señaló que el bebé en camino vendría por parte de la menor de sus hijas, quien acompaña a la cantante como corista durante sus presentaciones.

LR Focus

“Killay es la última de mis hijitas. Ella me va a hacer abuela. Estoy muy feliz. Dentro de un mes, voy a ser abuela. Yo decía cuándo seré abuela, porque soy abuela de gatos, de perros, de pollos. Ahora seré abuela de verdad”, anunció la popular 'Diosa hermosa del amor' entre risas mientras relataba su situación.

Puedes ver

Dina Páucar anuncia que se casará a los 57 años con su manager tras tres décadas de relación: “Hace poquito me pidió la mano”

lr.pe

'La voz divina' se pronuncia contra los artistas que cantan sus temas sin darle crédito

A poco de celebrar sus 36 años de vida artística, Dina Páucar expresó su indignación contra aquellos artistas que interpretan sus canciones sin darle ningún tipo de mérito. Según la intérprete, temas como 'Sonríe para mí' han sido compuestos por ella, los cuales no tiene ningún problema en que sean cantados por otros intérpretes, siempre y cuando respeten su autoría.

“Por si acaso, ‘Sonríe para mí’ es de mi autoría. Hay niñas que lo están cantando. Yo no digo que no la canten, pero pongan la autoría de Dina Páucar. Soy autora de esa canción desde hace muchísimos años, desde el 2000. He grabado esta canción con mucho cariño, así que tengan la gentileza de siquiera poner el nombre del autor. La autora soy yo", expresó la cantante.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Páucar anuncia emocionada que se convertirá en abuela por primera vez y revela cuándo nacerá su nieto: “Estoy muy feliz”

Ke Personajes en Lima 2027: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto de la banda argentina

Resultados de las elecciones midterms 2026 en Estados Unidos EN VIVO: conteo de votos y quién gana en el Senado y la Cámara de Representantes

Espectáculos

Susana Baca se emociona al revelar que le cantará al papa León XIV en Perú: “Soy una mujer afortunada”

Modelo Elba Fahsbender se emociona al participar en famosa maratón de New York tras recaudar fondos: "Logré que muchas personas donen"

Esposa de Cinesmero manda fuerte mensaje luego de que Jhovan Tomasevich hablara del nacimiento de su hija: "El mundo a veces es cruel"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Luis Galarreta convocará a titulares del PJ y Ministerio Público para Comisión Multisectorial sobre seguridad

Senador José Castillo defiende proyecto de ley que propone amnistía para Pedro Castillo: "Es el derecho que le corresponde"

Reto advierte a Torres que firma de Muñante en la ley de facultades “habría configurado la causal de nulidad”