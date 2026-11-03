Dina Páucar anuncia emocionada que se convertirá en abuela por primera vez y revela cuándo nacerá su nieto: “Estoy muy feliz” La cantante Dina Páucar sorprendió al confesar que su hija menor la convertirá en abuela en solo un mes.

Dina Páucar sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se convertirá en abuela por primera vez. Durante un homenaje hacia ella en el programa 'América Hoy', la cantante vernacular dio a conocer el suceso, mientras presentaba a los miembros de su familia, donde señaló que todos actualmente se dedican también a las artes folclóricas, tanto en el canto como en el baile.

La apodada 'Voz del amor' no contuvo su emoción al revelar que pese a que los integrantes de su hogar cuentan con una carrera profesional, se dedican al igual que su madre a las manifestaciones tradicionales en la danza y la interpretación. Asimismo, la cantante señaló que este domingo celebraría su aniversario número 36 de vida artística en el distrito de Puente Piedra.

Dina Páucar revela los detalles acerca del nuevo bebé en su familia

La intérprete de 'Que lindo son tus ojos' informó conmovida en el programa conducido por el controversial Edson Dávila, acerca del nacimiento del nuevo miembro de su familia, donde señaló que el bebé en camino vendría por parte de la menor de sus hijas, quien acompaña a la cantante como corista durante sus presentaciones.

“Killay es la última de mis hijitas. Ella me va a hacer abuela. Estoy muy feliz. Dentro de un mes, voy a ser abuela. Yo decía cuándo seré abuela, porque soy abuela de gatos, de perros, de pollos. Ahora seré abuela de verdad”, anunció la popular 'Diosa hermosa del amor' entre risas mientras relataba su situación.

'La voz divina' se pronuncia contra los artistas que cantan sus temas sin darle crédito

A poco de celebrar sus 36 años de vida artística, Dina Páucar expresó su indignación contra aquellos artistas que interpretan sus canciones sin darle ningún tipo de mérito. Según la intérprete, temas como 'Sonríe para mí' han sido compuestos por ella, los cuales no tiene ningún problema en que sean cantados por otros intérpretes, siempre y cuando respeten su autoría.

“Por si acaso, ‘Sonríe para mí’ es de mi autoría. Hay niñas que lo están cantando. Yo no digo que no la canten, pero pongan la autoría de Dina Páucar. Soy autora de esa canción desde hace muchísimos años, desde el 2000. He grabado esta canción con mucho cariño, así que tengan la gentileza de siquiera poner el nombre del autor. La autora soy yo", expresó la cantante.