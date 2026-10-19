‘El reventonazo de la Chola’ superó en rating a la final de ‘Yo soy’ y a ‘JB Noticias’ este fin de semana

'El reventonazo de la Chola' fue el programa más visto del fin de semana. Foto: América TV.

'El reventonazo de la Chola' fue el programa más visto del fin de semana. Foto: América TV.

La Chola Chabuca celebró el último sábado el 19 aniversario del 'El reventonazo de la chola' y mantiene el liderazgo sabatino, superando a la final de 'Yo Soy', así como a 'JB noticias' y el magacín de Edwin Sierra.

El 'Reventonazo de la Chola' fue líder absoluto de los programas de entretenimiento del fin de semana con 8,8 puntos de rating; mientras que la final del reality 'Yo Soy' alcanzó los 7,7 puntos. En tanto que 'JB noticias' apenas hizo 1,8 y 'El show de Edwin Sierra' apenas 0,9 puntos de rating.

Ernesto Pimentel habla tras liderar rating el último fin de semana

"El último sábado hemos tenido una celebración especial por el 19 aniversario del Reventonazo y me siento agradecida por la preferencia del público; pues siguen respaldando nuestra propuesta llena de humor, música y entretenimiento familiar. Por eso, solo nos queda seguir trabajando cada semana más fuerte, con mejores ideas para todo nuestro público", enfatizó la Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel.

En dicho programa de aniversario, la carismática presentadora tuvo como invitados especiales a Katia Condos, Gianella Neyra, Rebeca Escribens y Maricarmen Marín. Además, a Sonia Morales, el salsero panameño Gabino Pampini, Brunella Torpoco, Son Tentación, Orquesta Candela, Alma Bella, Los Ecos y muchos más.

Por otro lado, la Chola Chabuca señala que seguirá apostando por ofrecer un sano entretenimiento.

"El éxito que tenemos es porque tenemos en el Reventonazo un gran elenco artístico; mis compañeros son muy talentosos y nos respalda un equipo técnico de primera. Así que seguiremos apostando por llevar un sano entretenimiento cada fin de semana", agregó.