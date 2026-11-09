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‘El reventonazo de la Chola’, con el Grupo 5, derrota en rating a ‘JB Noticias’ con Rosángella Barbarán: ¿cuántos puntos hicieron?

La Chola Chabuca se destaca nuevamente en el rating con sus programas 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo de la Chola', liderando la audiencia del sábado 7 de noviembre.

‘El reventonazo de la Chola’, con el Grupo 5, derrota en rating a ‘JB Noticias’.
‘El reventonazo de la Chola’, con el Grupo 5, derrota en rating a ‘JB Noticias’. | Foto: difusiónFoto: difusión.
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La Chola Chabuca volvió a imponerse en el rating por partida doble. Sus programas 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo de la Chola' fueron los más vistos del sábado 7 de noviembre, dejando atrás a los espacios de la competencia como 'Yo soy' (Latina), 'JB Noticias' (Panamericana TV) y 'El show de Edwin' (Panamericana TV).

Mientras la Chola Chabuca hizo llorar a los herederos de Grupo 5 con un video de su fallecido padre, Elmer Yaipén Uypán, al cumplirse un aniversario más de su partida; Jorge Benavides generó polémica al tener como invitada a Rosángella Barbarán, la diputada fujimorista.

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'El Reventonazo de la Chola' se impone en el rating

Con 35 años de trayectoria artística, la Chola Chabuca volvió a consagrarse como la figura más vista de la televisión con 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo', que lograron 11,7 y 10,9 puntos respectivamente. Luego, se ubicó el programa 'Yo soy' con 4,8 puntos, 'JB Noticias' con 2,7 puntos y 'El show de Edwin' con apenas 1 punto de rating.

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'El paradero de la risa' y 'El reventonazo de la Chola' superaron a competidores como 'Yo soy', 'JB Noticias' y 'El show de Edwin', que quedaron rezagados.

'El paradero de la risa' y 'El reventonazo de la Chola' superaron a competidores como 'Yo soy', 'JB Noticias' y 'El show de Edwin', que quedaron rezagados.

“Una vez más debo agradecer a los millones de personas que nos brindan su respaldo los sábados por la noche y se divierten con 'El paradero de la risa' y 'El Reventonazo de la Chola'. Son propuestas de mucho humor, música y reconocimiento a las grandes figuras de la cultura popular”, comentó el personaje detrás de Ernesto Pimentel.

“El éxito que semana a semana alcanzamos es compartido con el enorme talento que hay en el elenco actoral, de producción y técnicos que estamos comprometidos para superarnos siempre. No miramos la competencia sino que siempre buscamos entregar al más y mucho mejor cada sábado. Todos nosotros salimos a la calle y nos sentimos orgullosos por el cariño de la gente”, añadió la Chola Chabuca.

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Así quedaron los programas:

  • 'El paradero de la risa', 11,7 puntos
  • 'El Reventonazo', 10,9 puntos
  • 'Los milagros de la rosa Perú', 10,4 puntos
  • 'Estás en todas', 5,5 puntos
  • 'Yo soy', 4,8 puntos
  • 'JB Noticias', 2,7 puntos
  • 'Canto andino', 1,2 puntos
  • 'El show de Edwin', 1 punto de rating

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