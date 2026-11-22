Néstor Villanueva da radical giro en su carrera tras ser visto cantando en buses y consigue contrato importante: “Vamos con todo” Cantante Néstor Villanueva estaría atravesando problemas económicos tras ser visto cantando y pidiendo dinero en los buses en medio de su disputa legal con Flor Polo.

Néstor Villanueva fue captado cantando dentro de buses de transporte público y pidiendo dinero a los pasajeros. Las imágenes llamaron la atención, pues el cumbiambero atraviesa un complicado momento personal por la disputa legal que mantiene con Flor Polo para poder ver a sus dos hijos.

En medio de esta situación, el cantante recibió una nueva oportunidad para retomar su carrera musical. El productor Martín Velásquez decidió confiar en su talento y le abrió las puertas de su productora, con la intención de impulsar nuevamente su camino en la música.

Néstor Villanueva celebró su regreso a la música. Foto: Instagram

Néstor Villanueva firma con reconocida productora y prepara su regreso a la música

Néstor Villanueva no ocultó su alegría por esta nueva oportunidad en el mundo artístico. El cantante compartió la noticia con sus seguidores y dejó en claro que está dispuesto a darlo todo en esta etapa. "Vamos con todo", escribió en sus redes sociales.

Martín Velásquez, el productor musical que decidió trabajar con el exnovio de Flor Polo, también contó por qué eligió al cumbiambero. “Prometí apoyar a quien verdaderamente quiere salir adelante y a quien se lo merezca, y comencé con Néstor Villanueva una propuesta nueva”, expresó a través de sus plataformas digitales.

Néstor Villanueva es captado cantando y pidiendo dinero en buses

Días antes de anunciar este nuevo proyecto, el artista fue visto cantando ante los pasajeros de una unidad de transporte público. Antes de iniciar su breve show, explicó que presentarse dentro de una combi era una manera de conseguir ingresos.

En aquella ocasión, Néstor Villanueva interpretó 'Muchacho provinciano', uno de los temas más conocidos de Chacalón. Su presencia tomó por sorpresa a los pasajeros, quienes no esperaban encontrarse con el cantante en esas circunstancias.