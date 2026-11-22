Querida actriz de 'Al fondo hay sitio' deja en shock al anunciar su segundo embarazo a los 28 años y muestra ecografía: "Lo logré" La recordada actriz de 'Al fondo hay sitio' sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada por segunda vez. La artista mostró su ecografía en medio de los preparativos para su boda.

Una conocida figura de la televisión peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en madre por segunda vez. La artista compartió dos publicaciones en sus redes sociales, donde mostró parte de esta nueva etapa de su vida, incluida una ecografía que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Se trata de Ekaterina Konysheva, la actriz rusa-peruana recordada por su participación en 'Al fondo hay sitio'. A sus 28 años, la intérprete espera a una niña, según dejó entrever mediante etiquetas como #embarazada, #mamadenuevo e #itsagirl. El anuncio llega después del nacimiento de su primera hija, Lada, en 2021, y coincide con los preparativos de su boda.

Ekaterina Konysheva anuncia que está esperando a su segundo bebé

La noticia del segundo embarazo de Ekaterina Konysheva fue compartida por la propia actriz a través de su cuenta oficial de Instagram. Mediante dos publicaciones, la artista mostró imágenes relacionadas con esta nueva experiencia de maternidad y permitió que sus seguidores conocieran parte de su proceso de gestación.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la ecografía que compartió, además de la frase "Lo logré", que acompañó el anuncio.

Ecografía de Ekaterina Konysheva.

Esta será la segunda hija de la intérprete, quien se convirtió en madre por primera vez el 22 de junio de 2021, cuando nació Lada, fruto de su relación con el cantante peruano Karel.

Desde entonces, la actriz ha compartido algunos momentos de su experiencia como madre, aunque procura mantener determinados aspectos de la vida de su hija en privado. Ahora, cuatro años después de aquel primer nacimiento, se prepara para recibir a su segundo bebé.

¿Quién es Ekaterina Konysheva, la actriz rusa-peruana que conquistó la TV en 'Al fondo hay sitio'?

Ekaterina Konysheva nació el 13 de septiembre de 1998 en Ekaterimburgo, Rusia. Es actriz, bailarina y docente de teatro. Llegó a Perú en 2009, cuando tenía aproximadamente 10 años, después de haber vivido en Israel. Con el paso del tiempo, desarrolló su carrera artística en el país y consiguió incorporarse a diferentes producciones de televisión y cine.

Uno de sus primeros trabajos reconocidos en la pantalla peruana fue su participación en 'Al fondo hay sitio' en 2015, donde interpretó a Misha. Su presencia en la exitosa serie le permitió ganar reconocimiento entre los televidentes y continuar desarrollando su carrera en la industria del entretenimiento nacional.

En 2023, volvió a ganar notoriedad con su participación en 'Papá en apuros', producción en la que dio vida a Kate Chamberline, personaje conocido como 'La Gringa'. Un año después, formó parte de 'El gran chef: famosos', programa gastronómico en el que mostró una faceta diferente a la actuación.

Posteriormente, en 2025, participó en las producciones 'Nina de azúcar', donde interpretó a Pilar, y 'Eres mi sangre', en la que dio vida a Estela. Actualmente, es una de las protagonistas en 'Valentina Valiente'.